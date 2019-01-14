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Кристиан Нобоа рассказал, когда вернется в строй

Хавбек "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал о ходе восстановления после травмы.

"Во время отпуска тренировался каждый день. Тренеры и врачи составили специальную программу. Тратил на занятия два-три часа. Но пока я не тренировался с командой, так что трудно сказать, насколько я сейчас готов. Думаю, на сборах буду заниматься по индивидуальной программе, а потом буду постепенно присоединяться в общей группе. Очень надеюсь, что смогу вернуться на поле уже в матче с "Фенербахче".

Очень сильно соскучился по мячу. Практически все мои тренировки были посвящены бегу и разным упражнениям, но все — без мяча. По мячу соскучился больше всего", — приводит слова Нобоа пресс-служба "Зенита".

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Фенербахче" и "Зенитом" пройдет 12 февраля.
Теги: Нобоа Зенит Фенербахче
Сегодня, 12:58
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