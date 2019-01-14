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Дмитрий Шляхтин: "Крылья" покинуть еще некоторые футболисты - держать их только ради количества нет смысла

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил, что еще несколько игроков покинут самарский клуб.

Ранее команду уже покинули полузащитники Олег Ланин, Евгений Башкиров, Йоан Молло, Алан Чочиев и защитник Жозе Надсон.

"Что касается тех, кто покидает команду, то Надсон уже покинул клуб, Чочиеву и Башкирову ищем новые команды, Молло тоже уходит. Решение принято с учетом селекции клуба и мнения тренерского штаба. Не исключено, что кто-то еще покинет клуб, так как держать игроков просто для количества, с позиции того, что они могут пригодиться, мы не считаем бессмысленным. Игроки для ротации в составе должны быть, но в разумных параметрах.

Есть зарплатный фонд футболистов, в который нужно укладываться. Если мы приглашаем шесть новых футболистов, логично, что кто-то должен уходить. Если говорить по Молло, то мы брали его бесплатно, и на тот момент это было усиление состава. Молло играл, но не так ярко, как прежде за "Крылья Советов", а в ноябре француз получил травму", — передает слова Шляхтина ТАСС.

"Крылья Советов" после первой части чемпионата находятся на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
Теги: Крылья Советов
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