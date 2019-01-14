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Официально: Артур Юсупов перешел в "Динамо" (фото)

Московское "Динамо" объявило о переходе полузащитника Артура Юсупова.

Ранее футболист разорвал контракт с "Ростовом" по обоюдному согласию сторон. Условия контракта не разглашаются.



Юсупов уже выступал за динамовцев в период с 2009-го года по 2015-й, проведя за клуб во всех турнирах 114 игр и забив 8 мячей.

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице после первой части сезона сезона-2018/19 - бело-голубые в 17 матчах набрали 20 очков.
Теги: Динамо Ростов Юсупов
Сегодня, 13:45
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(3)
#6  diego milito 22   (Сегодня, 14:36)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ивана Соловьёва осталось вернуть.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#5  бородач  счётная палата (Сегодня, 14:18)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Sergey Nasirov_2

dinamo molodzi, vernuli svoego igroka!

Пиши по русски дятел..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#4  anonymous   (Сегодня, 14:10)
  • +3
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круговорот лимита в природе
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#3  sergey3709   (Сегодня, 14:02)
  • +1
  •  (1)

То то на сбор поехало 26 игроков, а не 27
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#2  sheluch  Кёниград (Сегодня, 13:56)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Очередное неприкаянное дитя лимита.
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 13:50)
  • 0
  •  (2)

dinamo molodzi, vernuli svoego igroka!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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