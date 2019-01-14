Официально: Артур Юсупов перешел в "Динамо" (фото)

Артур Юсупов возвращается в #Динамо! ?И становится первым зимним приобретением бело-голубых! За наш клуб Артур будет выступать под шестым номером ??https://t.co/2EPhaEwuSZ pic.twitter.com/x8dK4qdWNI — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 14, 2019

Московское "Динамо" объявило о переходе полузащитника Артура Юсупова.Ранее футболист разорвал контракт с "Ростовом" по обоюдному согласию сторон. Условия контракта не разглашаются.Юсупов уже выступал за динамовцев в период с 2009-го года по 2015-й, проведя за клуб во всех турнирах 114 игр и забив 8 мячей."Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице после первой части сезона сезона-2018/19 - бело-голубые в 17 матчах набрали 20 очков.