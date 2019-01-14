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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Официально: Артур Юсупов перешел в "Динамо" (фото)
Московское "Динамо" объявило о переходе полузащитника Артура Юсупова.
Ранее футболист разорвал контракт с "Ростовом" по обоюдному согласию сторон. Условия контракта не разглашаются.
Юсупов уже выступал за динамовцев в период с 2009-го года по 2015-й, проведя за клуб во всех турнирах 114 игр и забив 8 мячей.
"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице после первой части сезона сезона-2018/19 - бело-голубые в 17 матчах набрали 20 очков.
Ранее футболист разорвал контракт с "Ростовом" по обоюдному согласию сторон. Условия контракта не разглашаются.
Артур Юсупов возвращается в #Динамо! ?И становится первым зимним приобретением бело-голубых! За наш клуб Артур будет выступать под шестым номером ??https://t.co/2EPhaEwuSZ pic.twitter.com/x8dK4qdWNI— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 14, 2019
Юсупов уже выступал за динамовцев в период с 2009-го года по 2015-й, проведя за клуб во всех турнирах 114 игр и забив 8 мячей.
"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице после первой части сезона сезона-2018/19 - бело-голубые в 17 матчах набрали 20 очков.
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