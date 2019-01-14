Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:41
Дмитрий Шляхтин: "Крылья" покинуть еще некоторые футболисты - держать их только ради количества нет смысла
Дмитрий Шляхтин: "Крылья" покинуть еще некоторые футболисты - держать их только ради количества нет смысла
13:20
Радимов: Паредес - ключевой игрок "Зенита", но я не уверен, что у него получится в "Челси" (8)
Радимов: Паредес - ключевой игрок "Зенита", но я не уверен, что у него получится в "Челси" (8)
11:31
Руководитель меддепартамента "Спартака": у Реброва проблемы с плечом, ему предстоит обследование
Руководитель меддепартамента "Спартака": у Реброва проблемы с плечом, ему предстоит обследование
Вчера, 23:43
Сульшер бьёт рекорды, но без удачи и феноменального Де Хеа серия «МЮ» бы прервалась (2)
Сульшер бьёт рекорды, но без удачи и феноменального Де Хеа серия «МЮ» бы прервалась (2)
Вчера, 23:02
Маурисио Почеттино: второй тайм с "МЮ" был для "Тоттенхэма" лучшим с тех пор, как я возглавил команду (1)
Маурисио Почеттино: второй тайм с "МЮ" был для "Тоттенхэма" лучшим с тех пор, как я возглавил команду (1)
Вчера, 22:15
"Интер" выиграл у "Беневенто" со счетом 6:2
"Интер" выиграл у "Беневенто" со счетом 6:2
Вчера, 21:46
Стала известна причина ухода Зидана из "Реала" (2)
Стала известна причина ухода Зидана из "Реала" (2)
Вчера, 21:26
"Севилья" на выезде проиграла "Атлетику" (2)
"Севилья" на выезде проиграла "Атлетику" (2)
Определились соперники ЦСКА на первом сборе в Испании
Пресс-служба ЦСКА опубликовала имена предстоящих соперников армейского клуба на сборе в Испании.
21 января москвичи сыграют с латвийским "Вентспилсом", игра начнется в 18:00 по Москве.
22 января состоится матч против норвежского "Мольде", начало – в 14:00.
21 января москвичи сыграют с латвийским "Вентспилсом", игра начнется в 18:00 по Москве.
22 января состоится матч против норвежского "Мольде", начало – в 14:00.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.