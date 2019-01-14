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Определились соперники ЦСКА на первом сборе в Испании

Пресс-служба ЦСКА опубликовала имена предстоящих соперников армейского клуба на сборе в Испании.

21 января москвичи сыграют с латвийским "Вентспилсом", игра начнется в 18:00 по Москве.

22 января состоится матч против норвежского "Мольде", начало – в 14:00.
Теги: ЦСКА
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