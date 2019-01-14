Артур Юсупов провёл первую тренировку после возвращения в "Динамо" (фото)

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:17
Дженнаро Гаттузо: будь моя воля, я пригласил бы Игуаина в гости, запер в комнате и раз в два-три часа кормил
Дженнаро Гаттузо: будь моя воля, я пригласил бы Игуаина в гости, запер в комнате и раз в два-три часа кормил
15:49
"Я останусь в клубе до самой смерти! Иди к черту!" - вице-президент "Фулхэма" послал фаната (1)
"Я останусь в клубе до самой смерти! Иди к черту!" - вице-президент "Фулхэма" послал фаната (1)
14:43
Олег Кононов - о Глушакове: он выходил в стартовом составе, потому что выиграл конкуренцию (9)
Олег Кононов - о Глушакове: он выходил в стартовом составе, потому что выиграл конкуренцию (9)
13:41
Дмитрий Шляхтин: "Крылья" покинуть еще некоторые футболисты - держать их только ради количества нет смысла
Дмитрий Шляхтин: "Крылья" покинуть еще некоторые футболисты - держать их только ради количества нет смысла
13:20
Радимов: Паредес - ключевой игрок "Зенита", но я не уверен, что у него получится в "Челси" (13)
Радимов: Паредес - ключевой игрок "Зенита", но я не уверен, что у него получится в "Челси" (13)
11:31
Руководитель меддепартамента "Спартака": у Реброва проблемы с плечом, ему предстоит обследование
Руководитель меддепартамента "Спартака": у Реброва проблемы с плечом, ему предстоит обследование
Вчера, 23:43
Сульшер бьёт рекорды, но без удачи и феноменального Де Хеа серия «МЮ» бы прервалась (2)
Сульшер бьёт рекорды, но без удачи и феноменального Де Хеа серия «МЮ» бы прервалась (2)
Артур Юсупов провёл первую тренировку после возвращения в "Динамо" (фото)
Перешедший сегодня в "Динамо" центральный полузащитник Артур Юсупов уже принял участие в утренней тренировке.
Занятие носило физическую направленность — было много беговой работы и упражнений на все группы мышц.
Футболист сегодня перешёл в московский клуб в статусе свободного агента. Отметим, что Артур уже защищал динамовские цвета в период с 2009 по 2015 год, проведя за бело-голубых во всех турнирах 114 игр и забив 8 мячей.
Занятие носило физическую направленность — было много беговой работы и упражнений на все группы мышц.
Подписавший контракт с #Динамо Артур Юсупов уже принял участие в первой тренировке дня. Она носила физическую направленность - было много беговой работы и упражнений на все группы мышц ???? pic.twitter.com/XBaiytX2oO— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 14, 2019
Футболист сегодня перешёл в московский клуб в статусе свободного агента. Отметим, что Артур уже защищал динамовские цвета в период с 2009 по 2015 год, проведя за бело-голубых во всех турнирах 114 игр и забив 8 мячей.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.