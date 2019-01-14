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Артур Юсупов провёл первую тренировку после возвращения в "Динамо" (фото)

Перешедший сегодня в "Динамо" центральный полузащитник Артур Юсупов уже принял участие в утренней тренировке.

Занятие носило физическую направленность — было много беговой работы и упражнений на все группы мышц.



Футболист сегодня перешёл в московский клуб в статусе свободного агента. Отметим, что Артур уже защищал динамовские цвета в период с 2009 по 2015 год, проведя за бело-голубых во всех турнирах 114 игр и забив 8 мячей.
Теги: Юсупов Динамо
Сегодня, 15:14
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