Артур Юсупов провёл первую тренировку после возвращения в "Динамо" (фото)

Подписавший контракт с #Динамо Артур Юсупов уже принял участие в первой тренировке дня. Она носила физическую направленность - было много беговой работы и упражнений на все группы мышц ???? pic.twitter.com/XBaiytX2oO — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 14, 2019

Перешедший сегодня в "Динамо" центральный полузащитник Артур Юсупов уже принял участие в утренней тренировке.Занятие носило физическую направленность — было много беговой работы и упражнений на все группы мышц.Футболист сегодня перешёл в московский клуб в статусе свободного агента. Отметим, что Артур уже защищал динамовские цвета в период с 2009 по 2015 год, проведя за бело-голубых во всех турнирах 114 игр и забив 8 мячей.