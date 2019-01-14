Источник: старший тренер "Уфы" будет работать в "Зените"

Старший тренер "Уфы" Вильям Артур Де Оливейра перешел на работу в "Зенит", сообщает телеграм-канал Sport_inside.Главный тренер "Зенита" Сергей Семак был лично заинтересован в нем и пытался пригласить бразильца еще летом, но тогда не срослось.36-летний Вильям входит в тренерский штаб "Уфы" с 2015 года.