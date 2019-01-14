Источник: старший тренер "Уфы" будет работать в "Зените"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:17
Дженнаро Гаттузо: будь моя воля, я пригласил бы Игуаина в гости, запер в комнате и раз в два-три часа кормил
Дженнаро Гаттузо: будь моя воля, я пригласил бы Игуаина в гости, запер в комнате и раз в два-три часа кормил
15:49
"Я останусь в клубе до самой смерти! Иди к черту!" - вице-президент "Фулхэма" послал фаната (1)
"Я останусь в клубе до самой смерти! Иди к черту!" - вице-президент "Фулхэма" послал фаната (1)
14:43
Олег Кононов - о Глушакове: он выходил в стартовом составе, потому что выиграл конкуренцию (9)
Олег Кононов - о Глушакове: он выходил в стартовом составе, потому что выиграл конкуренцию (9)
13:41
Дмитрий Шляхтин: "Крылья" покинуть еще некоторые футболисты - держать их только ради количества нет смысла
Дмитрий Шляхтин: "Крылья" покинуть еще некоторые футболисты - держать их только ради количества нет смысла
13:20
Радимов: Паредес - ключевой игрок "Зенита", но я не уверен, что у него получится в "Челси" (13)
Радимов: Паредес - ключевой игрок "Зенита", но я не уверен, что у него получится в "Челси" (13)
11:31
Руководитель меддепартамента "Спартака": у Реброва проблемы с плечом, ему предстоит обследование
Руководитель меддепартамента "Спартака": у Реброва проблемы с плечом, ему предстоит обследование
Вчера, 23:43
Сульшер бьёт рекорды, но без удачи и феноменального Де Хеа серия «МЮ» бы прервалась (2)
Сульшер бьёт рекорды, но без удачи и феноменального Де Хеа серия «МЮ» бы прервалась (2)
Источник: старший тренер "Уфы" будет работать в "Зените"
Старший тренер "Уфы" Вильям Артур Де Оливейра перешел на работу в "Зенит", сообщает телеграм-канал Sport_inside.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак был лично заинтересован в нем и пытался пригласить бразильца еще летом, но тогда не срослось.
36-летний Вильям входит в тренерский штаб "Уфы" с 2015 года.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак был лично заинтересован в нем и пытался пригласить бразильца еще летом, но тогда не срослось.
36-летний Вильям входит в тренерский штаб "Уфы" с 2015 года.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.