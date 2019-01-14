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Источник: старший тренер "Уфы" будет работать в "Зените"

Старший тренер "Уфы" Вильям Артур Де Оливейра перешел на работу в "Зенит", сообщает телеграм-канал Sport_inside.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак был лично заинтересован в нем и пытался пригласить бразильца еще летом, но тогда не срослось.

36-летний Вильям входит в тренерский штаб "Уфы" с 2015 года.
Теги: Уфа Зенит
Сегодня, 16:34
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#1  Батька   (Сегодня, 16:36)
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Физрук усиливает свой штаб тренерами 14 команды чемпионата smile
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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