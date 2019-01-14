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Маркос Акунья может продолжить карьеру в "Зените"

Защитник "Спортинга" Маркос Акунья может продолжить карьеру в "Зените".

Петербургский клуб ведет переговоры с лиссабонцами о переходе 27-летнего футболиста, сообщают сразу несколько португальских изданий со ссылкой на свои источники.

Сумма компенсации за игрока может составить в пределах 18-20 млн евро. Самому Акунье "Зенит" предлагает четырехлетний контракт с зарплатой в 2,5 млн евро в год. Ранее сообщалось, что Акунью хочет приобрести "Монако".

Sport24
Теги: Зенит Спортинг Трансферы
Сегодня, 17:29
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#2  sergey3709   (Сегодня, 18:23)
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Цитата: пушкин
Опять защитник, кто забивать то будет?

Кокорин!
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#1  пушкин  спб (Сегодня, 18:15)
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Болеет за:
«Зенит»
Опять защитник, кто забивать то будет?


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
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