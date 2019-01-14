Защитник "Спортинга" Маркос Акунья может продолжить карьеру в "Зените".Петербургский клуб ведет переговоры с лиссабонцами о переходе 27-летнего футболиста, сообщают сразу несколько португальских изданий со ссылкой на свои источники.Сумма компенсации за игрока может составить в пределах 18-20 млн евро. Самому Акунье "Зенит" предлагает четырехлетний контракт с зарплатой в 2,5 млн евро в год. Ранее сообщалось, что Акунью хочет приобрести "Монако".