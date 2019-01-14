Новости партнеров

"Анжи" из-за долгов не сможет заявить нападающего "ПСЖ"

Николоз Кутателадзе не перейдет в зимнее трансферное окно в махачкалинский "Анжи".

Грузинский нападающий не сможет перейти в российский клуб из-за запрета на регистрацию новых игроков. Ранее сообщалось, что Николоз Кутателадзе, права на которого до недавнего времени принадлежали "ПСЖ", продолжит карьеру в России.

Кутателадзе начинал карьеру в Грузии, после чего отправился за границу. Два года нападающий тренировался в академии пражской "Спарты", а затем на протяжении 6 лет занимался в академии "Лилля". В 2016 году Николоз Кутателадзе перебрался в Париж, где выступал за команду не старше 16 лет.

Sport24
Теги: Анжи ПСЖ
Сегодня, 17:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.