"Анжи" из-за долгов не сможет заявить нападающего "ПСЖ"

Николоз Кутателадзе не перейдет в зимнее трансферное окно в махачкалинский "Анжи".Грузинский нападающий не сможет перейти в российский клуб из-за запрета на регистрацию новых игроков. Ранее сообщалось, что Николоз Кутателадзе, права на которого до недавнего времени принадлежали "ПСЖ", продолжит карьеру в России.Кутателадзе начинал карьеру в Грузии, после чего отправился за границу. Два года нападающий тренировался в академии пражской "Спарты", а затем на протяжении 6 лет занимался в академии "Лилля". В 2016 году Николоз Кутателадзе перебрался в Париж, где выступал за команду не старше 16 лет.