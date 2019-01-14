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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Юрий Сёмин: рубка в турнире в Катаре будет серьёзная, принципиальные же соперники
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился ожиданиями от турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер", который состоится в Катаре.
"Когда предложение только поступило, я тоже изначально не был уверен, что это правильно. Поэтому мы поставили одно условие: начать сбор там же, в Катаре, и готовиться к турниру на месте определённое количество времени. И в этой ситуации я не вижу принципиальной разницы между тем, где проводить сбор, никаких проблем. В любом случае концовка месяца всегда проходит с товарищескими матчами, тут они тоже будут. Только соперники сильнее, чем обычно. И, наверное, не все футболисты будут в состоянии играть 90 минут. Но мы будем ориентироваться и танцевать от своих кондиций и пользы для того, чтобы начать чемпионат.
Рубка в турнире по-любому будет серьёзная! Независимо от того, кто выйдет на поле в составах команд. Принципиальные же соперники: "Зенит", "Спартак", "Ростов". Всё будет на высоком уровне. Другое дело, что мастерство игроков в этих матчах будет сильно зависеть от их кондиций", - цитирует Сёмина "Чемпионат.сом".
"Когда предложение только поступило, я тоже изначально не был уверен, что это правильно. Поэтому мы поставили одно условие: начать сбор там же, в Катаре, и готовиться к турниру на месте определённое количество времени. И в этой ситуации я не вижу принципиальной разницы между тем, где проводить сбор, никаких проблем. В любом случае концовка месяца всегда проходит с товарищескими матчами, тут они тоже будут. Только соперники сильнее, чем обычно. И, наверное, не все футболисты будут в состоянии играть 90 минут. Но мы будем ориентироваться и танцевать от своих кондиций и пользы для того, чтобы начать чемпионат.
Рубка в турнире по-любому будет серьёзная! Независимо от того, кто выйдет на поле в составах команд. Принципиальные же соперники: "Зенит", "Спартак", "Ростов". Всё будет на высоком уровне. Другое дело, что мастерство игроков в этих матчах будет сильно зависеть от их кондиций", - цитирует Сёмина "Чемпионат.сом".
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