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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Александр Кокорин: мучают боли в колене
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, что он страдает от болей в травмированном колене.
"Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает. Можно пригласить врача? Спасибо, я об этом даже не знал. Впрочем, что доктор может сделать в СИЗО? Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит?
Как я оцениваю свою спортивную форму? Она ужасная, потому что я уже три месяца не тренировался. Если 8 февраля отпустят, то за три недели тренировок физическую форму смогу привести в норму.
Футбольный матч в СИЗО? Ко мне организаторы этого матча даже не обращались, эту тему со мной не обсуждали. У меня есть контракт. Вы можете где-то выступать без разрешения своего работодателя? Колено болит. Новый год вообще не отмечал, неважно себя чувствовал – горло болело, насморк, казалось даже, что температура была", - цитируют Кокорина "Известия".
"Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает. Можно пригласить врача? Спасибо, я об этом даже не знал. Впрочем, что доктор может сделать в СИЗО? Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит?
Как я оцениваю свою спортивную форму? Она ужасная, потому что я уже три месяца не тренировался. Если 8 февраля отпустят, то за три недели тренировок физическую форму смогу привести в норму.
Футбольный матч в СИЗО? Ко мне организаторы этого матча даже не обращались, эту тему со мной не обсуждали. У меня есть контракт. Вы можете где-то выступать без разрешения своего работодателя? Колено болит. Новый год вообще не отмечал, неважно себя чувствовал – горло болело, насморк, казалось даже, что температура была", - цитируют Кокорина "Известия".
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