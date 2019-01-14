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Андрей Каряка: переговоров с минским "Динамо" не веду

Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка опроверг информацию о том, что возглавит минское "Динамо".

Последним местом работы 40-летнего специалиста был "Амкар".

"А разве такая информация есть на официальном сайте минского "Динамо"? Нет? Ну вот видите… Откуда вы берет эту информацию… Никаких переговоров не веду, скажем так", - цитирует Каряку "Спорт-Экспресс".
Теги: Каряка Динамо
Сегодня, 20:28
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