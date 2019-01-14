В "Зените" подтвердили, что тренер "Уфы" поедет на сбор в Катар

В пресс-службе "Зенита" подтвердили, что во вторник 36-летний специалист Уильям Артур де Оливейра отправится на сбор команды в Катар в качестве ассистента главного тренера Сергея Семака.Ранее бразилец работал в "Уфе", а ранее, будучи игроком, выступал на позиции защитника за клуб из столицы Башкирии, "Амкар", "Шинник" и брянское "Динамо".При этом официальное соглашение с Уильямом сине-бело-голубые могут заключить после возвращения в Петербург.