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Егор Сорокин: в сборной просто отличная атмосфера

Защитник "Рубина" Егор Сорокин рассказал о своем дебюте в сборной России.

"В сборной все со всеми общаются. Нет такого, чтобы кто-то был обособлен от остальных. Отличная атмосфера, все шутят. Артем делает это больше других, но и остальные стараются поддерживать позитивную атмосферу. При этом не только шутят, но и в футбол играют.

Эти пять минут имели для меня большое значение. Я почувствовал себя игроком национальной команды и понял, куда надо стремиться. Не всем удается заслужить вызов в главную команду страны и выйти на поле в ее футболке. В прошлом году мне выпало всего пять минут на игру. Но это только заставляет еще усердней работать в клубе, чтобы получать больше игровой практики, расти и заслужить доверие тренеров сборной", - цитируют Сорокина "Известия".
Теги: Сорокин Сборная России
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