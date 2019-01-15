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Новичок "Краснодара" Кристофер Ольссон подписал с клубом контракт до 2023 года (фото)

Кристоффер Ольссон стал игроком "Краснодара".

Полузащитник сборной Швеции подписал с краснодарцами контракт до лета 2023 года.



Ранее сообщалось, что "Краснодар" заплатил за Ольссона 4,9 миллиона евро.
Теги: Краснодар Ольссон
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