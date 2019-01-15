Новичок "Краснодара" Кристофер Ольссон подписал с клубом контракт до 2023 года (фото)

Кристоффер Олссон @krisolsson официально стал игроком «Краснодара»!



Сегодня 23-летний шведский полузащитник подписал с нашим клубом личный контракт до лета 2023 года.



Добро пожаловать в Краснодар, Кристоффер!



V?lkommen till Krasnodar, Kristoffer! pic.twitter.com/0IRgnG0Cgh — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 15, 2019

Кристоффер Ольссон стал игроком "Краснодара".Полузащитник сборной Швеции подписал с краснодарцами контракт до лета 2023 года.Ранее сообщалось, что "Краснодар" заплатил за Ольссона 4,9 миллиона евро.