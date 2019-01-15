"Спартак": Ташаев тренируется без ограничений, Глушаков пропускает тренировку

"Спартак" продолжает подготовку ко второй части сезона на сборе в Дубае.К тренировкам в общей группе вернулся полузащитник Александр Ташаев.Вратарь Владислав Терешкин и хавбек Денис Глушаков в целях профилактики в утреннем занятии участия не принимали.