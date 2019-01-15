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"Спартак": Ташаев тренируется без ограничений, Глушаков пропускает тренировку

"Спартак" продолжает подготовку ко второй части сезона на сборе в Дубае.

К тренировкам в общей группе вернулся полузащитник Александр Ташаев.

Вратарь Владислав Терешкин и хавбек Денис Глушаков в целях профилактики в утреннем занятии участия не принимали.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Ташаев Глушаков
Сегодня, 10:56
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#2  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 11:16)
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Болеет за:
«Ростов»
"...в целях профилактики..." это как или что?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#1  pasha  Ленинград (Сегодня, 10:58)
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Болеет за:
«Зенит»
Кто -нибудь знает куда делась вкладка: обсуждение???


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
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