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Лодыгин не полетел с "Зенитом" на первый сбор, Иванович и Краневиттер присоединятся к команде позднее

"Зенит" отправился в Доху на первый зимний сбор, сообщает пресс-служба клуба.

Бранислав Иванович и Матиас Краневиттер в связи с личными обстоятельствами присоединятся к команде позднее, сбор пропустит вратарь Юрий Лодыгин.

Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Никита Гойло, Николай Рыбиков.

Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов.

Полузащитники: Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Эрнани, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак, Леон Мусаев.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Артем Дзюба.
Теги: Зенит
Сегодня, 11:19
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