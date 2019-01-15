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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Артур Юсупов - о переходе в "Динамо": рад вернуться домой
Артур Юсупов, вчера перешедший в московское "Динамо" из "Ростова", дал первый комментарий после трансфера.
"Я безумно рад вернуться домой, в "Динамо" (улыбается). Шесть лет, которые я провёл в этом клубе — были лучшими в моей жизни. Поэтому, как только узнал о возможности вернуться сюда сразу понял, что это знак судьбы.
Скажу честно — в "Ростове" меня абсолютно все устраивало. Мне было там комфортно и находиться, и играть. Поверьте — я не собирался никуда уходить, и ни на одно предложение не ответил бы "да". Ни на одно, кроме динамовского. Поэтому, когда возник интерес со стороны бело-голубых я попросил агентов договориться с донским клубом о том, как мне уйти. В итоге мы решили все вопросы, расторгли контракт, и в статусе свободного агента я прошел медосмотр и подписал соглашение с "Динамо", которое для меня действительно родное.
Общался ли с Хохловым? Да, именно разговор с Дмитрием Валерьевичем стал решающим для меня при принятии решения о возвращении в родной клуб. Здесь, в Турции, тоже уже успели провести небольшую беседу, и я еще раз убедился в том, что поступил абсолютно правильно. Мне понятно, какой футбол прививает Дмитрий Валерьевич команде, понятно, какую роль он отводит мне в ней. Так что приступаю к работе, как говорится, засучив рукава", — цитирует Юсупова пресс-служба динамовцев.
"Я безумно рад вернуться домой, в "Динамо" (улыбается). Шесть лет, которые я провёл в этом клубе — были лучшими в моей жизни. Поэтому, как только узнал о возможности вернуться сюда сразу понял, что это знак судьбы.
Скажу честно — в "Ростове" меня абсолютно все устраивало. Мне было там комфортно и находиться, и играть. Поверьте — я не собирался никуда уходить, и ни на одно предложение не ответил бы "да". Ни на одно, кроме динамовского. Поэтому, когда возник интерес со стороны бело-голубых я попросил агентов договориться с донским клубом о том, как мне уйти. В итоге мы решили все вопросы, расторгли контракт, и в статусе свободного агента я прошел медосмотр и подписал соглашение с "Динамо", которое для меня действительно родное.
Общался ли с Хохловым? Да, именно разговор с Дмитрием Валерьевичем стал решающим для меня при принятии решения о возвращении в родной клуб. Здесь, в Турции, тоже уже успели провести небольшую беседу, и я еще раз убедился в том, что поступил абсолютно правильно. Мне понятно, какой футбол прививает Дмитрий Валерьевич команде, понятно, какую роль он отводит мне в ней. Так что приступаю к работе, как говорится, засучив рукава", — цитирует Юсупова пресс-служба динамовцев.
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