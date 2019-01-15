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Илья Геркус: я мог покинуть "Локо" еще летом

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что мог уйти в отставку еще летом.

"У нас с членами совета директоров были разногласия по поводу будущего "Локомотива", а не прошлого. По поводу прошлого мне произнесли следующее: "Ничего, кроме слов благодарности, мы сказать вам не можем". Дословная цитата руководителя РЖД.

Скажем так, летом я задумывался на тему ухода из клуба. Были определённые сомнения. В итоге всё закончилось теми решениями, которые мы приняли. Но мне кажется, мы хорошо провели трансферную кампанию. Другое дело, что не столь удачными получились наши выступления — мы оказались немного ниже, чем ожидали. Но думаю, что "Локомотив" может наверстать отставание весной", - цитирует Геркуса "Чемпионат".
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 12:11
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#1  Matador1989  Уфа (Сегодня, 13:09)
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Болеет за:
«Локомотив»
Что то не понятно и мутно, смородскую сколько лет держали и находились в жопе, тут кубок взяли, чемпионат, боремся за 3 ку в этом сезоне и попросили на выход. По моему кому то в руководстве РЖД не нужен успех клуба а нужен лишь финансовый распил.
Регистрация: 20.08.2011 [жалоба]
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