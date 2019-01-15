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Никита Чернов, отметивший сегодня день рождения, рассказал, как его поздравил Виктор Гончаренко

Защитник ЦСКА Никита Чернов рассказал, как провел свой день рождения на сборах команды - сегодня ему исполнилось 23 года.

"Этот день рождения запомнился больше остальных. С командой провести этот день тоже здорово, тем более, мне кажется, ребят я вижу чаще, чем родителей (улыбается). Очень приятно быть всем вместе – конечно, не обходится и без шуточек, приколов.

Лучше всех пошутил Виктор Михайлович. На вечерней тренировке добегаем последние полтора-два километра из последних сил, я голову опустил, смотрю уже только в газон и думаю, когда же это закончится… Пробегаем мимо тренеров, и тут Михалыч выдает: "С днем рождения, Чира!" (смеется) Поблагодарил его, побежал дальше. Даже поднять голову и посмотреть на него сил не было", - цитирует именинника пресс-служба армейцев.
Теги: ЦСКА Чернов Гончаренко
Сегодня, 12:37
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#1  Valar   (Сегодня, 13:41)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ну а что отличный подарок от тренера - вечерний кросс :)


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
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