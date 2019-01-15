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Артур Юсупов: я готов к негативу со стороны динамовских фанатов

Полузащитник Артур Юсупов, перешедший в "Динамо" из "Ростова", рассказал об отношении к болельщикам.

"Скажу откровенно — принимая решение о переходе в "Динамо" я держал в голове, что реакция фанатов будет неоднозначная. И что негатив со стороны динамовских болельщиков по мою душу есть. Но судите сами — я никогда не хотел уходить из "Динамо". Это был вынужденный шаг, который меня практически заставили сделать тогдашние руководители. Похоже, что болельщики не в курсе нюансов этой истории. Опять же, я — не единичный случай. Вместе со мной команду покинуло еще порядка десяти человек и практически все — свободными агентами. А я оказался в ситуации очень странного к себе отношения со стороны людей, которые тогда вели дела в "Динамо". Да и не только я… Как результат — пришлось искать себе варианты продолжения карьеры. Благо их хватало.

Что касается негатива болельщиков, то я к нему готов. Готов и хочу своей игрой, что называется, сменить гнев на милость. Если у нас будут победы, игра и очки в таблице — думаю, всё придёт в норму. Не будет ничего из вышеперечисленного — что же, морально я готов к свисту. Но, уверен, что все будет хорошо", — цитирует Юсупова пресс-служба клуба.
Теги: Юсупов Динамо
Сегодня, 13:27
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