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Дмитрий Хохлов - о Юсупове: ради "Динамо" Артур пошел на серьезное понижение в зарплате

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал трансфер Артура Юсупова.

"С удивлением узнал, что ряд динамовских болельщиков негативно отнеслись к тому, что мы подписали Артура Юсупова. Артур — динамовец, он вырос в этом клубе, делал в нем первые шаги в профессиональном футболе. Отдельно подчеркну три момента.

Первое — Юсупов покинул в свое время "Динамо" не по личной инициативе. Второе — ради прихода к нам он пошел на серьезные уступки, в частности на довольно серьезное понижение контракта, по сравнению с тем, который был у него в "Ростове". Наконец, третье — его подписание произошло по инициативе нашего тренерского штаба.

Артур — качественный футболист, который добавит нам вариативности в центральной зоне. Плюс я лично его очень хорошо знаю его сильные и слабые стороны, понимаю, какую пользу он может принести команде и как человек, и как футболист. Мы рады, что Артур с нами. Это тот игрок, который однозначно поможет "Динамо", — приводит слова Хохлова пресс-служба московского клуба.
Теги: Хохлов Юсупов Ростов Динамо
Сегодня, 13:51
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#3  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 14:20)
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Болеет за:
«Ростов»
".....серьезное понижение контракта, по сравнению с тем, который был у него в "Ростове"...."

Вот с этим не согласен!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#2  nofrills  Москва (Сегодня, 14:00)
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Болеет за:
«Динамо» М
думается что и динамо будет платить завышенную сумму. вон иудушку.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 13:55)
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Болеет за:
«Зенит»
Как раз наоборот)Это Ростов перестал платить завышенную сумму и Юсупов побежал туда где платят больше.Кроме Динамо он никому и не нужен,так что выбрал то место ,где зп больше.Остальное демагогия и пафосные слова.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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