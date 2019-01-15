"Анжи" вышел из отпуска

Футболисты "Анжи" сегодня вышли из отпуска и собрались в Кисловодске, где махачкалинцы начнут подготовку ко второй половине сезона.Список игроков, которые примут участие в первом сборе:Александр Будаков, Тимур Магомедов;Дмитрий Белоруков, Игорь Удалый, Роланд Гиголаев, Никита Чистяков, Евгений Гапон, Павел Калошин, Антон Белов, Магомеднаби Ягъяев;Игорь Чайковский, Владислав Кулик, Адлан Кацаев, Камиль Закиров, Валентин Андямов, Никита Андреев, Иван Иванченко, Шахбан Гайдаров, Магомед Магомедов, Гаэль Ондуа;Андрес Понсе, Апти Ахъядов, Павел Долгов, Иван Маркелов, Гамид Агаларов, Николоз Кутателадзе, Хуан Лескано.Также тренерский штаб просмотрит нескольких новичков на первом сборе, который продлится до 29 января.