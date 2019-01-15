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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Анжи" вышел из отпуска
Футболисты "Анжи" сегодня вышли из отпуска и собрались в Кисловодске, где махачкалинцы начнут подготовку ко второй половине сезона.
Список игроков, которые примут участие в первом сборе:
Вратари: Александр Будаков, Тимур Магомедов;
Защитники: Дмитрий Белоруков, Игорь Удалый, Роланд Гиголаев, Никита Чистяков, Евгений Гапон, Павел Калошин, Антон Белов, Магомеднаби Ягъяев;
Полузащитники: Игорь Чайковский, Владислав Кулик, Адлан Кацаев, Камиль Закиров, Валентин Андямов, Никита Андреев, Иван Иванченко, Шахбан Гайдаров, Магомед Магомедов, Гаэль Ондуа;
Нападающие: Андрес Понсе, Апти Ахъядов, Павел Долгов, Иван Маркелов, Гамид Агаларов, Николоз Кутателадзе, Хуан Лескано.
Также тренерский штаб просмотрит нескольких новичков на первом сборе, который продлится до 29 января.
ФК "Анжи"
Список игроков, которые примут участие в первом сборе:
Вратари: Александр Будаков, Тимур Магомедов;
Защитники: Дмитрий Белоруков, Игорь Удалый, Роланд Гиголаев, Никита Чистяков, Евгений Гапон, Павел Калошин, Антон Белов, Магомеднаби Ягъяев;
Полузащитники: Игорь Чайковский, Владислав Кулик, Адлан Кацаев, Камиль Закиров, Валентин Андямов, Никита Андреев, Иван Иванченко, Шахбан Гайдаров, Магомед Магомедов, Гаэль Ондуа;
Нападающие: Андрес Понсе, Апти Ахъядов, Павел Долгов, Иван Маркелов, Гамид Агаларов, Николоз Кутателадзе, Хуан Лескано.
Также тренерский штаб просмотрит нескольких новичков на первом сборе, который продлится до 29 января.
ФК "Анжи"
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