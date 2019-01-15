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Орлов: Паредес - это всего 50% Витселя или 20% Халка, давайте не будем опускать планку "Зенита"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможный переход полузащитника Леандро Паредеса в "Челси".

"Паредес - это 50 процентов Витселя или 20 процентов Халка. Нам есть с кем сравнивать, давайте не опускать планку "Зенита".

Надо ли отдавать Паредеса? Я вчера спросил у Семака: "Если игрок не хочет играть в "Зените"…" Семак говорит: "Надо всё сделать, чтобы он уходил". Но это говорилось гипотетически. Он не говорил, мол, пусть Паредес уходит. Семак хорошо относится к Паредесу. Но тот все время хочет уйти. Если парень хочет уйти, то зачем его держать.

На днях Паредес ретвитнул про "Челси". Если он делает такие твиты… Вот вы слышали, чтобы Паредес хоть раз сказал, что хочет стать чемпионом с "Зенитом"? Когда это было, один раз в прошлом сезоне на встрече с болельщиками? 35 миллионов — хорошая цена за него", - цитирует Орлова Sport24.
Теги: Орлов Зенит Паредес Витсель Халк
Сегодня, 15:13
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#17  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 17:10)
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Такой смешной деда.
Местные пациенты его меньше,чем за 45 не отдадут.Сам читал


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#16  SPV  Bryansk (Сегодня, 16:29)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Я дико изви няюсь а Заболотный в какой процентовке от Халка!


Он вне конкурсной программы blush
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#15  Blessing  Спб (Сегодня, 16:28)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergeevich
Ну можно конечно до уровня Спартака опуститься, но не стоит.



Тут надо быть осторожней в высказываниях, там многие не по своей воле.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#14  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:18)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
Какой еще Зенит? Нет и не было такой команды.

В таблицу чаще заглядывайте, любители трюфелей, грязи и борща smile


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#13  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 16:16)
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  •  (2)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: ГСО
Паредес - пол Витселя, или 1/5 Халка


Кто лучше одноногий Роналду или двуногий Онопко?


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#12  yuri  спб (Сегодня, 15:57)
  • +1
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Я вчера спросил у Семака:

" Я спросил у осени ..Я спросил у ясеня.." ГСО тебя давно и многие терпеть не могут. Шел бы ты на пенсион.
По теме , эти все бывшие советские футболисты живут прошлым , другого им просто не дано. Паредес хороший игрок, хочет он того или нет. смотреть на своих Заболотных мало удовольствия. А Аршавины не рОдятся почему то.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#11  Sergeevich   (Сегодня, 15:54)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Куда ещё можно опустить

Ну можно конечно до уровня Спартака опуститься, но не стоит.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#10  Volodia379   (Сегодня, 15:51)
  • +4
  •  (4)

Я дико изви smirk няюсь а Заболотный в какой процентовке от Халка!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#9  Шмайхель   (Сегодня, 15:43)
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
давайте не будем опускать планку "Зенита"
Куда ещё можно опустить, опущенное донельзя ?


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#8  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 15:32)
  • -1
  •  (5)

kakie 35 ???? chto on pokazal ,chto za nego xotyat stolko otdat?! on daje za sbornuyu ne igraet tolkom!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#7  Смотрящий  Москва (Сегодня, 15:31)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
По процентам только у меня вопросы?)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#6  Saveger  СПб (Сегодня, 15:25)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Пропорции от Геннадия подъехали. Давайте решать


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 15:23)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Гена, остальные от 5,2 до 6,1%, не говори куйни.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:23)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Гена от тебя много шума сегодня. Какой еще Зенит? Нет и не было такой команды.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#3  Sergeevich   (Сегодня, 15:19)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Получается Витсель это всего лишь 40% от Халка?

Не согласен.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#2  pisto   (Сегодня, 15:16)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
А что, есть варик держать планку Халка?
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 15:14)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Гена Павлик Морозов
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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