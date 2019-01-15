Илья Геркус не исключает, что продолжит работу в РФС

Бывший президент и генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус допускает, что может в будущем поработать в РФС.- Я бы не исключал такой возможности. При определенных обстоятельствах я мог бы, мне кажется, удачно поработать в РФС.- Это зависит от разных обстоятельств. Люблю амбициозные цели. Если это будет вызов, то это для меня. На такое меня подписать можно. Если же это обычная бюрократическая чиновничья работа, то, скорее, воздержусь. Мне нужно, чтобы было интересно.