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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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15:49
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Анзор Кавазашвили: вратарь, который не играет в основном составе, со временем станет вратаришкой
15:19
Антонио Кассано: я использовал только 50 процентов своего потенциала, а так мог бы играть на уровне Месси (2)
Антонио Кассано: я использовал только 50 процентов своего потенциала, а так мог бы играть на уровне Месси (2)
15:13
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12:37
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11:26
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11:19
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Лодыгин не полетел с "Зенитом" на первый сбор, Иванович и Краневиттер присоединятся к команде позднее (2)
10:17
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Эдинсон Кавани не уйдет из "ПСЖ" до 2020 года
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Вчера, 22:41
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Президент Ла Лиги: уход Роналду не сказался на нашем бренде. Месси будет лучшим в истории
Вчера, 22:16
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Йоан Кабай покинул "Аль-Наср"
Илья Геркус не исключает, что продолжит работу в РФС
Бывший президент и генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус допускает, что может в будущем поработать в РФС.
- Вам бы хотелось поработать в РФС?
- Я бы не исключал такой возможности. При определенных обстоятельствах я мог бы, мне кажется, удачно поработать в РФС.
- На какой должности?
- Это зависит от разных обстоятельств. Люблю амбициозные цели. Если это будет вызов, то это для меня. На такое меня подписать можно. Если же это обычная бюрократическая чиновничья работа, то, скорее, воздержусь. Мне нужно, чтобы было интересно.
"Спорт-Экспресс"
- Вам бы хотелось поработать в РФС?
- Я бы не исключал такой возможности. При определенных обстоятельствах я мог бы, мне кажется, удачно поработать в РФС.
- На какой должности?
- Это зависит от разных обстоятельств. Люблю амбициозные цели. Если это будет вызов, то это для меня. На такое меня подписать можно. Если же это обычная бюрократическая чиновничья работа, то, скорее, воздержусь. Мне нужно, чтобы было интересно.
"Спорт-Экспресс"
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