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"Тюмень" ждет ответа ЦСКА по аренде Гордюшенко

Президент "Тюмени" Александр Попов сообщил, что его клуб пока не договорился с ЦСКА об аренде полузащитника Астемира Гордюшенко.

В этом сезоне 21-летний хавбек принял участие в двух матчах и отдал голевую передачу в игре с "Арсеналом" (3:0). Он также сыграл в кубковом матче с "Тюменью" (1:1, пенальти – 0:3).

"Гордюшенко у нас пока нет. И не знаю, будет ли. Пока только разговоры. Мы сделали предложение ЦСКА по аренде полузащитника, они пока думают. Не знаю, когда все прояснится", - цитирует Попова "Спорт-Экспресс".
Теги: Гордюшенко Тюмень ЦСКА
Сегодня, 17:22
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