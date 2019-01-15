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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Зампред ОНК - о несогласии ряда членов комитетов с матчем в СИЗО с участием Мамаева
Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева прокомментировала ситуацию с возможным матчем с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева на территории столичного СИЗО-2 "Бутырка", который заключен под стражу до 8 февраля по делу об избиении чиновника Дениса Пака, топ-менеджера Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Также Меркачева высказалась по поводу заявления некоторых членов ОНК Москвы, которые считают, что если игра состоится, ФСИН нарушит закон.
Один из членов комиссии Павел Пятницкий отметил в своем аккаунте в Твиттере следующее: "Матч в СИЗО будет нарушением закона. Как минимум ФЗ 103. И если руководство ФСИН пойдет на это – я попрошу одному уважаемому человеку проститутку в "Лефортово" привезти. На воле он был жутким ловеласом. Не может жить без продажной любви. Ну, а почему нет? Кому секс, кому мяч.
Генпрокуратуре неплохо бы проверить, кто это из ФСИН и с какими сотрудниками прокуратуры что там "согласовывает", несмотря на закон и его требования? Проведут матч – пришлю официальное обращение на имя Генпрокурора, но отреагировать можно уже и сейчас. Упреждая, так сказать. Разницы между тем, как питался и жил в колонии Цеповяз и планируемым разрешением на футбольный матч для Мамаева и иных лиц в СИЗО – никакой".
– Почему в ОНК не могут прийти к единому мнению по поводу матча?
– Это не у каждого свое мнение, это мнение конкретно товарища Пятницкого. Делать такие заявления от лица аккаунта ОНК категорически запрещено, потому что судя по всему только он ведет его и пишет от всех нас. Тем более, он неоднократно выдвигался на должности зампреда и председателя ОНК – и никогда его не выбирали.
Абсолютное большинство людей не поддерживают его точку зрения. Такие заявления не должны звучать из уст правозащитника. Кто такой правозащитник? Это человек, который за все хорошее. Матч или другое культурно-спортивное мероприятие в СИЗО пошло бы всем на пользу. Это действительно интересно.
Сколько заключенных были вдохновлены этим. И говорить о намерениях обратиться в прокуратуру.... Для меня это нонсенс. Слава богу, что Пятницкого мало кто поддерживает в ОНК. Мы уже поговорили по этому поводу. Думаю, что и ответственный секретарь комиссии Иван Мельников сделает какое-то заявление.
"Спорт-Экспресс"
Также Меркачева высказалась по поводу заявления некоторых членов ОНК Москвы, которые считают, что если игра состоится, ФСИН нарушит закон.
Один из членов комиссии Павел Пятницкий отметил в своем аккаунте в Твиттере следующее: "Матч в СИЗО будет нарушением закона. Как минимум ФЗ 103. И если руководство ФСИН пойдет на это – я попрошу одному уважаемому человеку проститутку в "Лефортово" привезти. На воле он был жутким ловеласом. Не может жить без продажной любви. Ну, а почему нет? Кому секс, кому мяч.
Генпрокуратуре неплохо бы проверить, кто это из ФСИН и с какими сотрудниками прокуратуры что там "согласовывает", несмотря на закон и его требования? Проведут матч – пришлю официальное обращение на имя Генпрокурора, но отреагировать можно уже и сейчас. Упреждая, так сказать. Разницы между тем, как питался и жил в колонии Цеповяз и планируемым разрешением на футбольный матч для Мамаева и иных лиц в СИЗО – никакой".
– Почему в ОНК не могут прийти к единому мнению по поводу матча?
– Это не у каждого свое мнение, это мнение конкретно товарища Пятницкого. Делать такие заявления от лица аккаунта ОНК категорически запрещено, потому что судя по всему только он ведет его и пишет от всех нас. Тем более, он неоднократно выдвигался на должности зампреда и председателя ОНК – и никогда его не выбирали.
Абсолютное большинство людей не поддерживают его точку зрения. Такие заявления не должны звучать из уст правозащитника. Кто такой правозащитник? Это человек, который за все хорошее. Матч или другое культурно-спортивное мероприятие в СИЗО пошло бы всем на пользу. Это действительно интересно.
Сколько заключенных были вдохновлены этим. И говорить о намерениях обратиться в прокуратуру.... Для меня это нонсенс. Слава богу, что Пятницкого мало кто поддерживает в ОНК. Мы уже поговорили по этому поводу. Думаю, что и ответственный секретарь комиссии Иван Мельников сделает какое-то заявление.
"Спорт-Экспресс"
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