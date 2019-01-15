Мария Погребняк рассказала, как быть идеальной женой

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:25
Григорий Иванов: почему в хоккее белорусы не считаются легионерами, а в футболе все по-другому?! (6)
Григорий Иванов: почему в хоккее белорусы не считаются легионерами, а в футболе все по-другому?! (6)
17:52
Павел Мамаев не виделся с родными с конца прошлого года. Новая встреча может состояться до 8 февраля (1)
Павел Мамаев не виделся с родными с конца прошлого года. Новая встреча может состояться до 8 февраля (1)
17:05
Анатолий Мещеряков: задолженность Тарасова по алиментам? Не занимаюсь личными делами футболистов
Анатолий Мещеряков: задолженность Тарасова по алиментам? Не занимаюсь личными делами футболистов
16:03
Карпин и Бердыев не знают отдыха, "Зенит" начинает позже всех, у "Анжи" нет денег на Турцию. Все клубы РПЛ вышли из отпуска
Карпин и Бердыев не знают отдыха, "Зенит" начинает позже всех, у "Анжи" нет денег на Турцию. Все клубы РПЛ вышли из отпуска
15:49
Анзор Кавазашвили: вратарь, который не играет в основном составе, со временем станет вратаришкой
Анзор Кавазашвили: вратарь, который не играет в основном составе, со временем станет вратаришкой
15:19
Антонио Кассано: я использовал только 50 процентов своего потенциала, а так мог бы играть на уровне Месси (2)
Антонио Кассано: я использовал только 50 процентов своего потенциала, а так мог бы играть на уровне Месси (2)
15:13
Орлов: Паредес - это всего 50% Витселя или 20% Халка, давайте не будем опускать планку "Зенита" (25)
Орлов: Паредес - это всего 50% Витселя или 20% Халка, давайте не будем опускать планку "Зенита" (25)
14:51
"Анжи" вышел из отпуска
"Анжи" вышел из отпуска
12:47
Егор Сорокин - об уходе из "Рубина": конкретных предложений от других клубов мне не поступало (1)
Егор Сорокин - об уходе из "Рубина": конкретных предложений от других клубов мне не поступало (1)
12:37
Никита Чернов, отметивший сегодня день рождения, рассказал, как его поздравил Виктор Гончаренко (1)
Никита Чернов, отметивший сегодня день рождения, рассказал, как его поздравил Виктор Гончаренко (1)
11:26
Ибрагимович: Криштиану всегда твердит о вызовах, но переход в "Ювентус" - это никакой не вызов (6)
Ибрагимович: Криштиану всегда твердит о вызовах, но переход в "Ювентус" - это никакой не вызов (6)
11:19
Лодыгин не полетел с "Зенитом" на первый сбор, Иванович и Краневиттер присоединятся к команде позднее (4)
Лодыгин не полетел с "Зенитом" на первый сбор, Иванович и Краневиттер присоединятся к команде позднее (4)
10:17
Якуб Блащиковски будет бесплатно играть за "Вислу", а также одолжит клубу 300 тыс евро на решение финансовых проблем (2)
Якуб Блащиковски будет бесплатно играть за "Вислу", а также одолжит клубу 300 тыс евро на решение финансовых проблем (2)
Мария Погребняк рассказала, как быть идеальной женой
Жена нападающего "Урала" Павла Погребняка Мария Погребняк заявила, что должна сочетать в себе идеальная жена.
"Когда в школе я встретила своего будущего мужа - Пашу, мне хотелось стать для него идеальной женой, я читала книги о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, чтобы узнать, что вообще хотят мужчины???
Прочитав несколько книг, я поняла, чтобы стать идеальной женой нужно много работать над собой!
Ты должна сочетать в себе красоту, женственность, чувство юмора, детскую наивность (ее нужно иногда включать,она работает), быть прекрасной хозяйкой и хорошей мамой для ваших детей, быть страстной, проявлчять интерес к делам мужа, поддерживать и радоваться за него!
То есть, ты не можешь быть просто красивой и обаятельной. К красоте мужчина быстро привыкает и перестает замечать.
Так же, ты можешь быть очень милой, с большим сердцем, прекрасно готовить, быть внимательной к мужу, но в тебе нет женственности, изящества, ухоженности, а ведь мужчины любят глазами! Мужское самолюбие тешит, когда рядом красивая блистательная женщина, на которую обращают внимания другие!
Поэтому, мы - женщины должны быть ухоженными, женственными, всегда в потрясающем настроении, но не эгоистичными! Любить, уважать, поддерживать, восхищаться своим мужем, интересоваться его жизнью, быть прекрасной хозяйкой и мамой, развиваться интелектуально.
Неплохой список получился. Позже напишу, что мужчина должен делать, чтобы быть идеальным мужем", - написала Мария Погребняк в своем Инстаграме.
"Когда в школе я встретила своего будущего мужа - Пашу, мне хотелось стать для него идеальной женой, я читала книги о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, чтобы узнать, что вообще хотят мужчины???
Прочитав несколько книг, я поняла, чтобы стать идеальной женой нужно много работать над собой!
Ты должна сочетать в себе красоту, женственность, чувство юмора, детскую наивность (ее нужно иногда включать,она работает), быть прекрасной хозяйкой и хорошей мамой для ваших детей, быть страстной, проявлчять интерес к делам мужа, поддерживать и радоваться за него!
То есть, ты не можешь быть просто красивой и обаятельной. К красоте мужчина быстро привыкает и перестает замечать.
Так же, ты можешь быть очень милой, с большим сердцем, прекрасно готовить, быть внимательной к мужу, но в тебе нет женственности, изящества, ухоженности, а ведь мужчины любят глазами! Мужское самолюбие тешит, когда рядом красивая блистательная женщина, на которую обращают внимания другие!
Поэтому, мы - женщины должны быть ухоженными, женственными, всегда в потрясающем настроении, но не эгоистичными! Любить, уважать, поддерживать, восхищаться своим мужем, интересоваться его жизнью, быть прекрасной хозяйкой и мамой, развиваться интелектуально.
Неплохой список получился. Позже напишу, что мужчина должен делать, чтобы быть идеальным мужем", - написала Мария Погребняк в своем Инстаграме.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.