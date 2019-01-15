Мария Погребняк рассказала, как быть идеальной женой

Жена нападающего "Урала" Павла Погребняка Мария Погребняк заявила, что должна сочетать в себе идеальная жена."Когда в школе я встретила своего будущего мужа - Пашу, мне хотелось стать для него идеальной женой, я читала книги о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, чтобы узнать, что вообще хотят мужчины???Прочитав несколько книг, я поняла, чтобы стать идеальной женой нужно много работать над собой!Ты должна сочетать в себе красоту, женственность, чувство юмора, детскую наивность (ее нужно иногда включать,она работает), быть прекрасной хозяйкой и хорошей мамой для ваших детей, быть страстной, проявлчять интерес к делам мужа, поддерживать и радоваться за него!То есть, ты не можешь быть просто красивой и обаятельной. К красоте мужчина быстро привыкает и перестает замечать.Так же, ты можешь быть очень милой, с большим сердцем, прекрасно готовить, быть внимательной к мужу, но в тебе нет женственности, изящества, ухоженности, а ведь мужчины любят глазами! Мужское самолюбие тешит, когда рядом красивая блистательная женщина, на которую обращают внимания другие!Поэтому, мы - женщины должны быть ухоженными, женственными, всегда в потрясающем настроении, но не эгоистичными! Любить, уважать, поддерживать, восхищаться своим мужем, интересоваться его жизнью, быть прекрасной хозяйкой и мамой, развиваться интелектуально.Неплохой список получился. Позже напишу, что мужчина должен делать, чтобы быть идеальным мужем", - написала Мария Погребняк в своем Инстаграме.