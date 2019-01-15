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Сергей Семак - болельщикам в инстаграме: я тоже жду трансферов

Наставник "Зенита" Сергей Семак в своем Инстаграме ответил на комментарий одного из фанатов.

Пользователь под ником semak_fan написал под одним из постов 42-летнего специалиста: "Сергей Богданович, мы ждем трансферы".

"Я тоже", - ответил Семак.

Кроме того, специалист ответил на вопрос подписчика о том, когда вернется в команду нападающий Александр Кокорин, который находится в СИЗО.

"Нам очень этого хотелось бы, надеюсь на здравый смысл", - ответил Семак.
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 20:02
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#5  Frankenstein   (Сегодня, 21:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
ножницы наточил?
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#4  Xar  Москва (Сегодня, 21:47)
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online
Болеет за:
«Спартак»
трансфер Жозе Моуриньо ждёт
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
#3  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:28)
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молчи - за умного сойдешь.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:22)
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Был бы настоящий мужик - написал бы - посадить его за развязность и хамство, и точка!

А так получается у Семка пока как у Путина - и нашим и вашим...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  prime  Пенза (Сегодня, 20:06)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
мальчик на побегушках
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
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