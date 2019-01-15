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"Ахмат" официально объявил о переходе Дамиана Шиманьского

"Ахмат" официально объявил о переходе полузащитника сборной Польши Дамиана Шиманьского.

Соглашение рассчитано на 4,5 года.

Шиманьски выступал за "Вислу" с 2017 года, провел 52 матча, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

"Ахмат" официально объявил о переходе Дамиана Шиманьского
Теги: Ахмат
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