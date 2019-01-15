"Ахмат" официально объявил о переходе Дамиана Шиманьского

"Ахмат" официально объявил о переходе полузащитника сборной Польши Дамиана Шиманьского.Соглашение рассчитано на 4,5 года.Шиманьски выступал за "Вислу" с 2017 года, провел 52 матча, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.