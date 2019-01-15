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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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У Евгения Чернова есть предложение из MLS
Александр Маньяков, агент защитника Евгения Чернова, который покинул "Зенит", рассказал о вариантах продолжения карьеры своего клиента. В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел в РПЛ 5 матчей.
"Варианты есть. Четыре предложения в России. В Европе один топовый клуб из стран СНГ, участник Лиги Европы, хочет его видеть в своих рядах. Есть интерес в Турции и предложение из MLS. Все взвесим, обсудим и примем решение. Информация о том, что Евгений поедет на просмотр в "Урал", вообще не соответствует действительности", - цитирует Маньякова "Спорт-Экспресс".
"Варианты есть. Четыре предложения в России. В Европе один топовый клуб из стран СНГ, участник Лиги Европы, хочет его видеть в своих рядах. Есть интерес в Турции и предложение из MLS. Все взвесим, обсудим и примем решение. Информация о том, что Евгений поедет на просмотр в "Урал", вообще не соответствует действительности", - цитирует Маньякова "Спорт-Экспресс".
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