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Адвокат Мамаева: матч в СИЗО – это как обычная прогулка, закон не будет нарушен

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, выразил мнение, что возможное проведение футбольного матча в СИЗО "Бутырка" с участием его клиента не нарушило бы закон.

"Я лично не вижу никаких нарушений режима нахождения в следственном изоляторе при проведении этого матча, тем более если следователь, руководящий следственной группой, не будет возражать. Это обычное спортивное мероприятие, то же самое, что Мамаев в спортивный зал ходит. Это можно приравнять к обычной прогулке. Никаких нарушений в проведении игры не вижу, как-то неправильно повлиять на участников матча или иных лиц, содержащихся под стражей, она не может. Наоборот, это будет хорошим психологическим фактором, знаковым событием для всех в СИЗО.

Я не знаю, зачем ситуация вокруг матча так подогревается, может, есть какие-то субъективные причины для этого. Любое благое начинание нужно поддерживать, тем более оно не нарушает закона. Нужно способствовать данному мероприятию, оно носит благие цели", - цитирует Бушманова Чемпионат .
Теги: Мамаев
Сегодня, 20:13
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#2  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 20:39)
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online
Болеет за:
«Динамо К»
А у Мамаева и Кокорина точно адвокаты или массовики затейники ? flushed Вместо того,чтобы толково и умно выстраивать защиту они чем только ни занимаются - организуют всякие "малаховские" шоу, не сходят с полос газет и журналов,теле и радиоэфиров, а теперь вот потолок скудоумия-организация футбольного матча в СИЗО..
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 20:26)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Если матч будет проводится даже в прогулочном дворике - это уже нарушение режима, ибо там одновременно может находитьсмя только определённое количество людей. И подобные мероприятия не прописаны в регламенте. Что за тупой адвокат?
А уж вывоз заключённых за территорию СИЗО для матча - это вообще вопиющее нарушение всего и вся.

писи: с такими адвокатами немудрено, что эти 4 пассажира тянут срок.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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