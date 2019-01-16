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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Адвокат Мамаева: матч в СИЗО – это как обычная прогулка, закон не будет нарушен
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, выразил мнение, что возможное проведение футбольного матча в СИЗО "Бутырка" с участием его клиента не нарушило бы закон.
"Я лично не вижу никаких нарушений режима нахождения в следственном изоляторе при проведении этого матча, тем более если следователь, руководящий следственной группой, не будет возражать. Это обычное спортивное мероприятие, то же самое, что Мамаев в спортивный зал ходит. Это можно приравнять к обычной прогулке. Никаких нарушений в проведении игры не вижу, как-то неправильно повлиять на участников матча или иных лиц, содержащихся под стражей, она не может. Наоборот, это будет хорошим психологическим фактором, знаковым событием для всех в СИЗО.
Я не знаю, зачем ситуация вокруг матча так подогревается, может, есть какие-то субъективные причины для этого. Любое благое начинание нужно поддерживать, тем более оно не нарушает закона. Нужно способствовать данному мероприятию, оно носит благие цели", - цитирует Бушманова Чемпионат .
"Я лично не вижу никаких нарушений режима нахождения в следственном изоляторе при проведении этого матча, тем более если следователь, руководящий следственной группой, не будет возражать. Это обычное спортивное мероприятие, то же самое, что Мамаев в спортивный зал ходит. Это можно приравнять к обычной прогулке. Никаких нарушений в проведении игры не вижу, как-то неправильно повлиять на участников матча или иных лиц, содержащихся под стражей, она не может. Наоборот, это будет хорошим психологическим фактором, знаковым событием для всех в СИЗО.
Я не знаю, зачем ситуация вокруг матча так подогревается, может, есть какие-то субъективные причины для этого. Любое благое начинание нужно поддерживать, тем более оно не нарушает закона. Нужно способствовать данному мероприятию, оно носит благие цели", - цитирует Бушманова Чемпионат .
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