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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Константин Генич: не сомневаюсь, что чемпионом России в этом сезоне станет "Зенит"
Футбольный комментатор Константин Генич стал гостем программы Александра Кузмака и признался, что считает, что "Зенит" выиграет российскую Премьер-лигу в сезоне-2018/19.
Команда из Санкт-Петербурга с 34 набранными очками лидирует в турнирной таблице РПЛ после 17 туров, на 1 очко опережая "Краснодар", на 4 — ЦСКА, и на 6 — "Спартак" с "Локомотивом".
"Шесть очков до сегодняшнего "Зенита" — ничего. Плюс не забываем, что с "Зенитом" "Спартак" играет дома. "Зениту" еще играть с "Локомотивом" и с "Краснодаром" на выезде. Но я не сомневаюсь, что чемпионом станет "Зенит". Пусть преимущество составляет всего одно очко, но первое место он не упустит. Мне кажется, что для этого "Зенита" Сергея Семака гораздо важнее выиграть чемпионат России, чем удачно сыграть в Лиге Европы", - цитирует Генича Sport24.ru.
Команда из Санкт-Петербурга с 34 набранными очками лидирует в турнирной таблице РПЛ после 17 туров, на 1 очко опережая "Краснодар", на 4 — ЦСКА, и на 6 — "Спартак" с "Локомотивом".
"Шесть очков до сегодняшнего "Зенита" — ничего. Плюс не забываем, что с "Зенитом" "Спартак" играет дома. "Зениту" еще играть с "Локомотивом" и с "Краснодаром" на выезде. Но я не сомневаюсь, что чемпионом станет "Зенит". Пусть преимущество составляет всего одно очко, но первое место он не упустит. Мне кажется, что для этого "Зенита" Сергея Семака гораздо важнее выиграть чемпионат России, чем удачно сыграть в Лиге Европы", - цитирует Генича Sport24.ru.
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