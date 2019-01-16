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Константин Генич: не сомневаюсь, что чемпионом России в этом сезоне станет "Зенит"

Футбольный комментатор Константин Генич стал гостем программы Александра Кузмака и признался, что считает, что "Зенит" выиграет российскую Премьер-лигу в сезоне-2018/19.

Команда из Санкт-Петербурга с 34 набранными очками лидирует в турнирной таблице РПЛ после 17 туров, на 1 очко опережая "Краснодар", на 4 — ЦСКА, и на 6 — "Спартак" с "Локомотивом".

"Шесть очков до сегодняшнего "Зенита" — ничего. Плюс не забываем, что с "Зенитом" "Спартак" играет дома. "Зениту" еще играть с "Локомотивом" и с "Краснодаром" на выезде. Но я не сомневаюсь, что чемпионом станет "Зенит". Пусть преимущество составляет всего одно очко, но первое место он не упустит. Мне кажется, что для этого "Зенита" Сергея Семака гораздо важнее выиграть чемпионат России, чем удачно сыграть в Лиге Европы", - цитирует Генича Sport24.ru.
Теги: Генич Зенит
Сегодня, 20:47
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#1  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 20:55)
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Вот теперь точно шансов мало. Слишком многие "провидцы" уверены.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
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