Новости партнеров

Константин Генич: Айртон отдал 1 голевую передачу в 27 матчах. Что же за левая нога у него?

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о новичке "Спартака" защитнике Айртоне.

"Что касается Айртона, то я посмотрел его статистику и хайлайты. Он очень авантюрный. Но удивляет именно его статистика. Если он один из лучших левых защитников чемпионата Бразилии, то почему у него всего лишь одна голевая передача в 27 матчах? Что же за левая нога у него тогда? Одним словом — посмотрим. Когда за огромные деньги покупали Педро Рошу, говорили, что он на одном уровне с Луаном, с хорошим дриблингом и техникой. Ну и где он сейчас?" — сказал Генич.

Sport24
Теги: Генич Айртон
Вчера, 21:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(9)
#8  SPV 77  Брянск (Сегодня, 00:27)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
3 голевых в российской лиге в 16 играх

ипануться, вот это уровень joy
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#7  Lols  Лондон (Вчера, 21:53)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Да понятно что убогий клуп в очередной раз развели на бабки. Читал комменты бразильцев те вообще в акуе, что удалось за это говно столько денег получить, потешаются над сраптаком и ищут шлак кого ещё этому говно клубу скинуть за большие бабки joy joy
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#6  Пивовед  Кёнигсбергщина (Вчера, 21:47)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
эта нога- у того, у кого надо- нога (С)


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#5  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Вчера, 21:31)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
и морда с пятаком

клюв освободила минед@ица?


--------------------
Спасибо Ереме за массовый разрыв презервот жоп!!!
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#4  utekay  Россия (Вчера, 21:28)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что же за левая нога у него?
та же, что и правая, с копытцем...и морда с пятаком


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#3  tiki  Москва (Вчера, 21:19)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
А сколько голевых к примеру у Фернандеса в этом сезоне в РПЛ

3 голевых в российской лиге в 16 играх


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Вчера, 21:17)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А Генич статистику только левой ноги смотрел?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Вчера, 21:14)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А сколько голевых к примеру у Фернандеса в этом сезоне в РПЛ кто знает,а что касается Педро,так пускай хрть 5 матчей сыграет весь матч тогда и поговорим,а с техникой у него все нормально.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.