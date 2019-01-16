Константин Генич: Айртон отдал 1 голевую передачу в 27 матчах. Что же за левая нога у него?

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о новичке "Спартака" защитнике Айртоне."Что касается Айртона, то я посмотрел его статистику и хайлайты. Он очень авантюрный. Но удивляет именно его статистика. Если он один из лучших левых защитников чемпионата Бразилии, то почему у него всего лишь одна голевая передача в 27 матчах? Что же за левая нога у него тогда? Одним словом — посмотрим. Когда за огромные деньги покупали Педро Рошу, говорили, что он на одном уровне с Луаном, с хорошим дриблингом и техникой. Ну и где он сейчас?" — сказал Генич.