Новости партнеров

"Зенит" намерен продлить контракт с Ивановичем

"Зенит" собирается активировать опцию продления трудовых отношений на год с 34-летним защитником Браниславом Ивановичем.

Такая возможность предусмотрена в действующем соглашении серба, которое рассчитано до конца июня этого года, и клуб из Санкт-Петербурга хочет ей воспользоваться. Таким образом, футболист проведет в команде сезон-2019/20.

Иванович заключил контракт с сине-бело-голубыми 1 февраля 2017 года, перейдя из "Челси" на правах свободного агента. С тех пор он провел в составе петербуржцев 75 официальных матчей во всех турнирах, забив 6 мячей.

СЭ
Вчера, 21:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(1)
#6  Кир Мяс   (Сегодня, 00:21)
  • -2
  •  (2)

Молодой и перспективный
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#5  alex011  Vladivostok (Вчера, 23:44)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
[b]Goodma", тут лишь бы не потеерятт. Комплектацией команды

Goodmany,
Иванович лучший послкднее врем, это о чём-то говорит?
Регистрация: 7.06.2018 [жалоба]
#4  Goodmany  Russia (Вчера, 22:48)
  • -1
  •  (1)

Возможно и зря, при всем уважении к Ивановичу. 35 лет всеже. Скорость не та, ошибаться чаще стал. Это цепляться за старое. По мне лучше было пойти по пути коней. Как показала практика молодые и голодные до побед, при тренерском таланте могут выдать результат. Они мотивированы и полны желания играть. Т.е. именно того, чего нет в нынешнем Зените.
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
#3  utekay  Россия (Вчера, 21:37)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Visio
капитан у нас пенсионер Анюков

уважаемый Александр Анюков


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#2  Visio  Санкт-Петербург (Вчера, 21:36)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
utekay,капитан у нас пенсионер Анюков
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#1  utekay  Россия (Вчера, 21:27)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Капитан! Пользу ещё принесёт клубу, однозначно.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.