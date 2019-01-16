"Зенит" намерен продлить контракт с Ивановичем

"Зенит" собирается активировать опцию продления трудовых отношений на год с 34-летним защитником Браниславом Ивановичем.Такая возможность предусмотрена в действующем соглашении серба, которое рассчитано до конца июня этого года, и клуб из Санкт-Петербурга хочет ей воспользоваться. Таким образом, футболист проведет в команде сезон-2019/20.Иванович заключил контракт с сине-бело-голубыми 1 февраля 2017 года, перейдя из "Челси" на правах свободного агента. С тех пор он провел в составе петербуржцев 75 официальных матчей во всех турнирах, забив 6 мячей.