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"Зенит" намерен вернуть Бабурина

Вероятный уход из "Зенита" 28-летнего вратаря Юрия Лодыгина, у которого есть вариант продолжения карьеры в клубе второго по силе английского дивизиона "Ноттингем Форест", может повлечь за собой досрочное возвращение из аренды в "Рубине"25-летнего Егора Бабурина.

1 августа прошлого года голкипер подписал новый контракт с сине-бело-голубыми сроком на три года, но уже 29-го числа того же месяца он перешел в казанский клуб на правах аренды до конца сезона-2018/19. Сейчас тренерский штаб питерцев рассматривает кандидатуру Бабурина в качестве первого дублера основного вратаря Андрея Лунева.

СЭ
Теги: Бабурин Зенит
Вчера, 21:23
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5
(1)
#5  Городовой  Россия (Вчера, 21:53)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Логично.Бабурин вторым будет с шансами на первое.У Кержа контракт истекает и как по мне без смысла держать его третьим,лучше уж молодежь подтягивать.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#4  cerberspb  Санкт-Петербург (Вчера, 21:48)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
пускай у Бикеича еще пол годика поиграет, все рано у нас на лавке сидеть будет!
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
#3  utekay  Россия (Вчера, 21:42)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Visio
Вот это хорошая новость

лучше Кержакова, однозначно


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#2  Visio  Санкт-Петербург (Вчера, 21:41)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Вот это хорошая новость
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#1  Роман Евсеенко   (Вчера, 21:32)
  • 0
  •  (2)

Кто бы сомневался
Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
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