"Ростов" в это трансферное окно не собирается расставаться со Скопинцевым

"Ростов" в это трансферное окно не собирается расставаться с полузащитником Дмитрием Скопинцевым.Ранее сообщалось о стремлении купить Скопинцева со стороны "Зенита", однако, по уточненным данным, "Ростов" продаст 21-летнего футболиста только в том случае, если получит заманчивое предложение размером более 7 миллионов евро.