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"Ростов" в это трансферное окно не собирается расставаться со Скопинцевым

"Ростов" в это трансферное окно не собирается расставаться с полузащитником Дмитрием Скопинцевым.

Ранее сообщалось о стремлении купить Скопинцева со стороны "Зенита", однако, по уточненным данным, "Ростов" продаст 21-летнего футболиста только в том случае, если получит заманчивое предложение размером более 7 миллионов евро.

Sport24.ru
Теги: Скопинцев Ростов
Вчера, 21:42
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#1  Bender  г.Ростов-на-Дону (Вчера, 23:30)
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Болеет за:
«Ростов»
гнать энтого клоуна из команды !!!
Регистрация: 12.03.2012 [жалоба]
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