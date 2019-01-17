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СМИ: все игроки "Зенита" тренируются без ограничений, кроме Кристиана Нобоа

"Зенит" продолжает подготовку к сезону на сборе в Катаре.

Со вчерашнего дня главный тренер команды Сергей Семак проводит двухразовые тренировки. Утреннее занятие посвящено физической подготовке, а вечернее - работе с мячом. Все футболисты, за исключением Кристиана Нобоа, работают в общей группе команды. В том числе и Юрий Жирков, в этом сезоне на поле еще не выходивший из-за травмы ахилла.

22 января "Зенит" начнет свое выступление на товарищеском турнире в Катаре игрой против "Локомотива".

Bobsoccer
Теги: Зенит Нобоа
Сегодня, 09:45
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#3  4 звездочки   (Сегодня, 11:41)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Ну и очевидно, что Кокорин тренируется по индивидуальному графику smiley

Кокорин - с остальными бакланами?


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Пятачек с ружьем разворошил осиное гнездо ослиное дупло
Регистрация: 17.01.2019 [жалоба]
#2  Valar   (Сегодня, 11:30)
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Все 3 состава что ли уже тренируются без ограничений ну кроме Кокорина, по известным причинам и Нобоа ?


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 10:45)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и очевидно, что Кокорин тренируется по индивидуальному графику smiley
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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