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Игорь Семшов рассказал о сборах тульского "Арсенала"

Старший тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов рассказал о тренировочных сборах своей команды.

"На сборах все дни проходят в обычном режиме. Но нагрузка с каждым днем немного увеличивается, игроки начинают привыкать. Чтобы подготовить организм к полноценным нагрузкам, которые будут на втором и третьем сборах, нужно дать объем и улучшить физическое состояние футболистов. Вся работа направлена на это. Потом уже можно постепенно переходить к скоростно-силовой работе и упражнениям на выносливость.

Второй сбор будет сложнее. Особенно в начале. Независимо от того, кто как провел отпуск: если кто-то занимался, играл в футбол, все равно это была другая нагрузка. Профессиональный спорт требует, чтобы твое тело было в самом лучшем физическом состоянии. А этого не бывает без тренированности", - цитирует специалиста официальный сайт клуба.
Теги: Арсенал Тула Семшов
Сегодня, 10:20
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