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Илья Геркус: "Локо" делает лучшее предматчевое шоу в Премьер-лиге

Экс-гендиректор "Локомотива" Илья Геркус рассказал о приглашении музыкантов для выступления перед матчами чемпионата России.

– Выступления звезд перед матчами "Локомотива" – ваша фишка. Как вы договаривались?

– У нас работают профессионалы топ-уровня, которые организуют шоу. Считаю, что у нас лучшее шоу, и в перспективе оно будет развиваться. Конечно, сначала приходят ко мне, делятся вариантами.

– Экономически это оправданные мероприятия?

– Безусловно. Все оправдывается топ-продажами билетов. Допустим, тратим миллион рублей на концерт, а продаем на полтора миллиона. Тут дело не в хорошем имидже, а в философии. Мы пересмотрели видение футбольного клуба. Мы сказали, что должны стать интертейнмент-компанией. Так делает не только "Локо". Все лидеры рванули в эту строну. И "Зенит", и "Спартак", и ЦСКА. Посмотрите, какой гигантский прогресс они сделали в развлекательном телевидении. ЦСКА, который считает каждую копейку, серьезно инвестирует в клубное телевидение. Сейчас все клубы разворачиваются к болельщикам и становятся все более и более развлекательными. Это общий тренд, просто мы находимся в первых рядах.

"СЭ"
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 11:21
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