Илья Геркус рассказал о причинах провала "Локомотива" в Лиге чемпионов

Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус назвал причины провала команды в Лиге чемпионов.(После паузы.) – Тяжелый вопрос. Тут, наверное, нет одной причины. Это комплекс причин. Где-то мы, наверное, самоуверенно себя почувствовали, где-то не сделали выводов из весеннего опыта ("Локомотив" в 1/8 финал Лиги Европы проиграл "Атлетико" 0:3 и 1:5). Давайте, скажу, что это общая вина. Я бы не выделял тут какую-то одну причину. Мы все вместе не подготовили команду. Основной причины нет, их много.– Это общее поражение, давайте не будем делить. Если мы победы не делим, то и поражения не будем. Это общее поражение, отчасти мое.