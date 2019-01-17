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Илья Геркус рассказал о причинах провала "Локомотива" в Лиге чемпионов

Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус назвал причины провала команды в Лиге чемпионов.

– Назовите причины провала в Лиге чемпионов, на ваш взгляд?

(После паузы.) – Тяжелый вопрос. Тут, наверное, нет одной причины. Это комплекс причин. Где-то мы, наверное, самоуверенно себя почувствовали, где-то не сделали выводов из весеннего опыта ("Локомотив" в 1/8 финал Лиги Европы проиграл "Атлетико" 0:3 и 1:5). Давайте, скажу, что это общая вина. Я бы не выделял тут какую-то одну причину. Мы все вместе не подготовили команду. Основной причины нет, их много.

– Не считаете, что провал в Лиге чемпионов связан со слабой работой главного тренера?

– Это общее поражение, давайте не будем делить. Если мы победы не делим, то и поражения не будем. Это общее поражение, отчасти мое.
Теги: Геркус Локомотив Семин
Сегодня, 14:01
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#1  СуперШтангист   (Сегодня, 14:30)
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Болеет за:
«Терек»
Не было никакого провала. Убогая дрезинка сыграла на своём уровне безнадёжного аутсайдера ЛЧ, как мною и ожидалось ещё до старта турнира ну разве что 1 раз победить смогли вместо 6-го просёра, невелика разница.

Хотя помню крики радости фангёрлс дрезины, от того, что их ржавый фекаловоз в "группу жизни" попал, не смолкали месяца два после жеребъёвки.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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