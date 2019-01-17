Мирон Маркевич: Россия? Не верю, что когда-нибудь у нас восстановятся прежние братские отношения

Бывший тренер "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич высказал свое мнение о России."Сейчас однозначно не поехал бы работать в Россию. Это просто нереально сейчас. Сколько парней погибло, у нас идет война, никуда ты от этого не денешься. То, что там есть какой-то бизнес – уже вопрос к власти.Может, когда-то все поменяется, и опять будут братские народы, но я в это не верю, тем более сейчас. Мне все равно на Россию", – сказал Маркевич.