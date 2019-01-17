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Мирон Маркевич: Россия? Не верю, что когда-нибудь у нас восстановятся прежние братские отношения

Бывший тренер "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич высказал свое мнение о России.

"Сейчас однозначно не поехал бы работать в Россию. Это просто нереально сейчас. Сколько парней погибло, у нас идет война, никуда ты от этого не денешься. То, что там есть какой-то бизнес – уже вопрос к власти.

Может, когда-то все поменяется, и опять будут братские народы, но я в это не верю, тем более сейчас. Мне все равно на Россию", – сказал Маркевич.

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Теги: Маркевич
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#55  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 16:46)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Shekel
что РФ допустит бойню на Донбассе и сжигание людей в Одессе?

Окуеть ! Такие как ты спалили людей , а Россия виновата ! Ты в натуре бандерлог . Здесь даже не от слова " бандера " , а от обезьяна тупая . confused Тупень .
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#54  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:46)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: guns111
Цитата: Shekel
П.С. Россия отличная страна и люди в ней прекрасные

Цитата: Shekel
И что самое печально, что подобных тебе животных подавляющее количество населения РФ

Совсем ты песданулся, сикель

Прекрасные в России люди, но кастрюлеголовых дoлбoeбов очень много, котором выел мозг телевизор. Все эти скобеевы-поповы-соловьевы-киселевы. Такая же куйня и в Украине. Если тебе и тебе подобным отключить телевизор, через несколько месяцев вы снова станете людьми. Ну не верю я, что телевизор окончательно превратил тебя в животное

Патриёты России, вы любую подлость своей страны готовы оправдать на одном только основании - наличие паспорта РФ?


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#53  MIG  Piter (Сегодня, 16:36)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Shekel
В итоге РФ из всех пророссийских русских регионов получила врагов. Там помнят кидок старшего брата и никогда его не забудут

смешно.


--------------------
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Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#52  guns111  Выборг (Сегодня, 16:32)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
П.С. Россия отличная страна и люди в ней прекрасные

Цитата: Shekel
И что самое печально, что подобных тебе животных подавляющее количество населения РФ

Совсем ты песданулся, сикель
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#51  Волжанин   (Сегодня, 16:26)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Shekel
подобных тебе животных подавляющее количество населения РФ

Ты бы хайло заткнул, недобиток бандеровский.
Народ, не ведитесь на этого ушлепка, и тема заглохнет.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#50  Яamon   (Сегодня, 16:25)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
народы как были братскими, так и останутся. и мнение всяких там морковичей на кую будет проверчено 100500 раз. пусть этот персонаж расскажет тысячам российско-украинских семей, как себя правильно вести
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#49  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:25)
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: MIG
2. про Одессу - Россия виновата, серьезно? А что там в Украине, хоть одного посадили по этому поводу? А может Одесситы возмутились и подняли восстание по этому поводу?
Или опять одна мантра: "Россия должна была бла бла бла..."

Да, должна. Коль забрали Крым под единственным предлогом - защита русских от националистов с палками, должны были защищать всех русских вна Украине. Быть последовательными и защищать русских во всех русских регионах Украины. В итоге РФ из всех пророссийских русских регионов получила врагов. Там помнят кидок старшего брата и никогда его не забудут


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#48  Blessing  Спб (Сегодня, 16:25)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Не вернётся, это смотря какая часть, из поделённой на несколько Краин страны 404.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#47  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:20)
  • -3
  •  (7)
online

Цитата: MIG
ты же сам понимаешь, что Крым - всего лишь вопрос военного потенциала. И кто его контролирует, тот накрывает своим влиянием огромный регион.

Не надо было прикрывать отжатие Крыма защитой русского населения от националистов с палками. Это был единственный предлог отжатия в марте 2014. В этом случае не было бы никаких претензий. А так, как итог защиты русских - больше 10 тысяч погибших на Донбссе. Ты думаешь одни вы умные, а остальные глупые и не понимают, что Россия Донбассом тупо прикрыла отжатие Крыма? Ты ошибаешься, все тут это давно поняли. В итоге РФ получит регион, который ненавидит РФ больше, чем Галичина. Вот в этом и вся политика вашего Путина

Цитата: XUMKA
Странно, но все эти хохлы и бульбаши похоже одним миром мазать. Лишь бы нагадить и урвать. Сами в Россию на подработку, ублюдки

О! Вот уже и бульбаши стали в один ряд с мерзкими хохлами! Писдец ты тупое животное. И что самое печально, что подобных тебе животных подавляющее количество населения РФ


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#46  Сибирячок   (Сегодня, 16:13)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Эй стадо, вы чего сюда все прилезли? Вас троллят админы политикой, а вы чубы друг другу рвёте.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#45  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:11)
  • +6
  •  (6)
online

Цитата: Волжанин
Ветка про политику затухает, срач решили вынести в ленту новостей.

+100500. Сайт затухает. Футбол здесь никто не смотрит и не обсуждает. Хохлоcpaч и жены футболистов единственный выход отсрочить неизбежную кончину


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#44  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 16:09)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Химки»
Странно, но все эти хохлы и бульбаши похоже одним миром мазать. Лишь бы нагадить и урвать. Сами в Россию на подработку, ублюдки
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
#43  Волжанин   (Сегодня, 16:08)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ветка про политику затухает, срач решили вынести в ленту новостей.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#42  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:08)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Такую же страшную ошибку сделал Ельцин в 1993-м... когда надо было садиться за стол переговоров.


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#41  MIG  Piter (Сегодня, 16:08)
  • +1
  •  (5)
online

Shekel,
1. ты же сам понимаешь, что Крым - всего лишь вопрос военного потенциала. И кто его контролирует, тот накрывает своим влиянием огромный регион.
Донбасс и Луганск таких преференций не дают. Поэтому там нет России.
Наши политики такие же как и во всем мире - они тупо прикрывают свои жопы под красивыми лозунгами о русском мире и т.п.

2. про Одессу - Россия виновата, серьезно? А что там в Украине, хоть одного посадили по этому поводу? А может Одесситы возмутились и подняли восстание по этому поводу?
Или опять одна мантра: "Россия должна была бла бла бла..."
А сами что? Съели улицы шухевича и бандеры, не поперхнувшись. Параллельно приправили все это войной с Россией, на которую Россия не явилась. Так и живете. В сказочном мире войны с агрессором, и фашистами у власти. Но виновата Россия.


--------------------
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Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#40  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:06)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Сколько парней погибло, у нас идет война

иНТЕРЕСНО, А КТО НЕ СТАЛ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С РЕГИОНОМ, КТО ПОПЁР НА дОНБАСС ЦЕЛО

Й АРМИЕЙ в 2014-м?


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#39  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 16:04)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо К»
MIG,
как ни странно спрашивал.да и сам частенько там бываю. Но видимо мы с тобой общались с разными белоруссами.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#38  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:04)
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: FedorFedorych
Скинь адресочек в личку, "днровец".

Приезжай в Донецк, деда, встречу тебя, как родного. Обещаю, что не обижу

Цитата: MIG
серьезно? ну спроси у белорусов, они такого же мнения?

Мнение - это такая xуйня, мы при Януковиче жили прекрасно, но рогулью внушили, что достойны лучшего. Любому народу можно внушить, что они достойны лучшей жизни и власть их грабит. Такой трюк провернули с Украиной, сейчас делают с Белоруссией. Поэтому не надо ссылаться на мнение белоруссов


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#37  MIG  Piter (Сегодня, 16:00)
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: Санитар для Кутарбы
а чем путин для народа России лучше,чем те же порошенко или тимошенко для Украины?

отсутствием войны на нашей территории
Цитата: Санитар для Кутарбы
Один батька Лукашенко еще как-то думает о своей стране,своем народе

серьезно? ну спроси у белорусов, они такого же мнения?
цель власти - сама власть. Все. Именно поэтому от него полетел бред в последнее время, мол Россия на него напасть хочет и разделить страну. Ссыт, откровенно ссыт, что не сможет передать власть по наследству. А чтобы смочь(или максимально долго оставаться "у руля") - нужно максимально засрать головы национализмом. независимостью и т.п.


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Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#36  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 15:57)
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: MIG
Но если бы в Крыму сейчас стояла база НАТО, то не исключено. что и на Куриалх уже обоснавались бы Японцы

Не зря тебе и тебе подобным ccут в уши все последние годы. Вас телевизор разучил думать своей головой. Ты вроде не глупый парень, что большая редкость для обитателей этого ресурса. Скажи, ты поверил бы в марте 2014, когда РФ отжимала Крым под предлогом защиты русского населения от националистов с палками, если бы тебе сказали, что РФ допустит бойню на Донбассе и сжигание людей в Одессе? Мне можешь не отвечать, ответь сам себе. Крым, Крым, да удавитесь вы этим Крымом


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#35  Поло   (Сегодня, 15:57)
  • +1
  •  (1)

Shekel,
это бесполезно, уверяю Вас.
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#34  guns111  Выборг (Сегодня, 15:57)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MIG
Цитата: Shekel
Не пройдет и 10 лет, как и они для РФ станут врагами

ну как только батька еще раз жопой вильнет в сторону Европы, так и получит "свою Украину". Это его выбор. Нужно понимать: в самой Белоруссии он всех зае6ал еще больше, чем Путин нас.

Давай по-честному: единственное, чем могли торговать бывшие союзные республики с Россией - это ее же безопасностью - мол вы нам денег, льготы, скидки, иначе мы вступим в Нато, разрешим размещение войск у границ, пригласим американцев в Крым и т.д. Доприглашались?
Фактически, все просто продаются по очереди за печеньки. Народу в республиках обещают лучшую жизнь, европейский выбор и т.д. А по итогу абсолютно все остаются ни с чем - народ нищает, молодежь массово бежит из страны(кто на заработки, кто на ПМЖ), сами страны теряют всякую политическую независимость и выступают только как шестерки Америки и Европы. Вас просто используют для максимального ослабления России. Все. Точка. Больше вы там незачем не нужны.
Это не братство, а проституция называется. Но это не российский выбор.

Все четко написал. Украину уже давно США приходует, с самого момента распада СССР. А прыгуны видят только новое время. Эвропейские мойщики толчков, что с них взять.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#33  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 15:54)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Динамо К»
ythe,
а чем путин для народа России лучше,чем те же порошенко или тимошенко для Украины?Все они дети моисеевы и враги славян. Один батька Лукашенко еще как-то думает о своей стране,своем народе
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#32  MIG  Piter (Сегодня, 15:54)
  • +5
  •  (7)
online

Цитата: Shekel
вас стравили со всеми славянами

тоже так и есть.
Цитата: Shekel
а вы дуры только этому и рады

а вот здесь - заткни е6ло


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Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#31  FedorFedorych  Ладыжин (Сегодня, 15:53)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
Привет вам всем из ДНР.

Скинь адресочек в личку, "днровец". Придут ватники расскажут политические "нюансы", жидёнок.
Регистрация: 18.02.2012 [жалоба]
#30  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 15:52)
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: ythe
Здесь про футбол, а не политику.

Так нах ты залез на эту ветку, где не про футбол, а про политику? Ты шо с Урала?


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#29  MIG  Piter (Сегодня, 15:52)
  • +5
  •  (7)
online

Цитата: Shekel
Это как нельзя кстати подходит для РФ, в сравнении с 2013 россияне стали нищими. До 2014 РФянчики жили в шоколаде

так и есть.
Но если бы в Крыму сейчас стояла база НАТО, то не исключено. что и на Куриалх уже обоснавались бы Японцы. В Сирии ИГИЛ взяли бы все под контроль, а следующем шагом они объявляли Кавказ. И таким образом, то что мы имеем сейчас, нам показалось просто несбыточной фантастикой: Крым дома, мост к нему построен, провели ЧМ 18, нет никаких военных конфликтов, где бы участвовали наши регулярные войска. А экономика дело такое - мы очень зависимы от остального мира, которые совсем не рад военному и политическому потенциалу России, который напрямую зависит и от экономики.
Лучше плохой мир, чем хорошая война на нашей территории. В идеале, конечно, без Путина. Но и без порошенок, воинов упа, которым нужно отдать честь, лесных братьев и прочей ***астни. массово расплодившейся в непосредственной близости. Или сее не так?


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Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#28  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 15:51)
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: MIG
как только Россия решит, что эти регионы должны быть в ее составе, они будут. Без вариантов.

у-ха-ха! Ого ты смешной. Проепала РФ эти регионы весной 2014. Не хотят они уже быть РФией. И как только РФ решит, что эти регионы должны быть в ее составе - ее пошлют нах. Все, время для этого безвозвратно ушло. Вам даже ЛДНР уже не верит, не говоря про остальную Украину

Цитата: ythe
Поэтому, у "этого народа" президент Путин, а у вас - Алкашенко, следующая будет Жулька Тимошенко ну а потом - пипец

А у нас МММщик Пушилин, которого Кремль назначил смотрящим за ДНР


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#27  ythe  Ё-бург (Сегодня, 15:46)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
Это как нельзя кстати подходит для РФ, в сравнении с 2013 россияне стали нищими. До 2014 РФянчики жили в шоколаде, сейчас у вас уровень жизни гораздо ниже, чем в домайданной Украине. И дальше будет только хуже. Одна для вас радость осталась - Украина живет еще хуже. ДБ, вас стравили со всеми славянами, а вы дуры только этому и рады

Ты, убогий, ошибся адресом. Здесь про футбол, а не политику. Звездуй на фэйсбук, там кастрюль ноет много.


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#26  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 15:43)
  • -3
  •  (9)
online

Цитата: MIG
А по итогу абсолютно все остаются ни с чем - народ нищает

Это как нельзя кстати подходит для РФ, в сравнении с 2013 россияне стали нищими. До 2014 РФянчики жили в шоколаде, сейчас у вас уровень жизни гораздо ниже, чем в домайданной Украине при Януковиче. И дальше будет только хуже. Одна для вас радость осталась - Украина живет еще хуже. ДБ, вас стравили со всеми славянами, а вы дуры только этому и рады


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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