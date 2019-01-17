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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Константин Генич: Айртон отдал 1 голевую передачу в 27 матчах. Что же за левая нога у него? (14)
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Константин Генич: не сомневаюсь, что чемпионом России в этом сезоне станет "Зенит" (35)
Мирон Маркевич: Россия? Не верю, что когда-нибудь у нас восстановятся прежние братские отношения
Бывший тренер "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич высказал свое мнение о России.
"Сейчас однозначно не поехал бы работать в Россию. Это просто нереально сейчас. Сколько парней погибло, у нас идет война, никуда ты от этого не денешься. То, что там есть какой-то бизнес – уже вопрос к власти.
Может, когда-то все поменяется, и опять будут братские народы, но я в это не верю, тем более сейчас. Мне все равно на Россию", – сказал Маркевич.
Вацко Live
"Сейчас однозначно не поехал бы работать в Россию. Это просто нереально сейчас. Сколько парней погибло, у нас идет война, никуда ты от этого не денешься. То, что там есть какой-то бизнес – уже вопрос к власти.
Может, когда-то все поменяется, и опять будут братские народы, но я в это не верю, тем более сейчас. Мне все равно на Россию", – сказал Маркевич.
Вацко Live
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