Мария Погребняк: я снова влюбилась в женственный стиль. В Париже я получила массу комплиментов

Супруга нападающего "Урала" Павла Погребняка Мария Погребняк призвала всех вернуться к женственному стилю."Как же я ценю ваши советы, я тоже влюбилась заново в женственный стиль. Сегодня в Париже я получила массу комплиментов! Все, девочки, снимаем джинсы и кеды, надеваем красивые платья, приобретаем головные уборы, встаем на шпильку. Вы сами почувствуете от себя женственную энергию и сможете наполнить ею других", - написала Погребняк.