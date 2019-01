Мария Погребняк: я снова влюбилась в женственный стиль. В Париже я получила массу комплиментов

View this post on Instagram

Как же я ценю ваши советы? я тоже влюбилась заново в женственный стиль? Сегодня в Париже я получила массу комплиментов?! Всё, девочки, снимаем джинсы и кеды, надеваем красивые платья, приобретаем головные уборы, встаём на шпильку??, вы сами почувствуете от себя женственную энергию?? и сможете наполнить ею других)