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Мария Погребняк: я снова влюбилась в женственный стиль. В Париже я получила массу комплиментов

Супруга нападающего "Урала" Павла Погребняка Мария Погребняк призвала всех вернуться к женственному стилю.

"Как же я ценю ваши советы, я тоже влюбилась заново в женственный стиль. Сегодня в Париже я получила массу комплиментов! Все, девочки, снимаем джинсы и кеды, надеваем красивые платья, приобретаем головные уборы, встаем на шпильку. Вы сами почувствуете от себя женственную энергию и сможете наполнить ею других", - написала Погребняк.

Теги: Погребняк
Сегодня, 16:26
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#4  yuri  спб (Сегодня, 16:41)
  • -1
  •  (1)

Ерунда . Футболистики нынешние давно в этот стиль влюблены.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  4 звездочки   (Сегодня, 16:34)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sheluch
Зачем это здесь?! Это футбольный, вашу мать, сайт...

Тут иногда даже про Кокорина пишут...


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Пятачек с ружьем разворошил осиное гнездо ослиное дупло
Регистрация: 17.01.2019 [жалоба]
#2  sheluch  Кёниград (Сегодня, 16:32)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем ЭТО здесь?! Это футбольный, вашу мать, сайт...
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#1  Поло   (Сегодня, 16:29)
  • +1
  •  (1)

Боже... будущий министр культуры, видимо
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
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