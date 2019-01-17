"Рубин" изменил даты проведения второго и третьего сборов

"Рубин" сообщил, что первый зимний сбор команды завершен. После нескольких выходных дней команда соберется в турецком Белеке.Изменены даты следующих сборов. Второй сбор продлится с 22 января по 5 февраля, а третий – с 10 по 23 февраля.