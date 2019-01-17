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Голкипер Поплевченков поедет на второй сбор "Спартака" вместо Реброва

Голкипер Артём Поплевченков поедет на второй сбор "Спартака" вместо травмированного вратаря Артёма Реброва.

В этом сезоне молодёжного первенства России 18-летний Поплевченков принял участие в 12 матчах (11 – в основном составе) за "Спартак", в которых пропустил 12 мячей.

Ранее стало известно, что Ребров в связи с травмой плеча покинул первый сбор "Спартака". В прошлом у 34-летнего голкипера уже возникали проблемы с плечом. В декабре старая травма обострилась, из-за чего он на время выпал из обоймы "Спартака". В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Артём принял участие в 3 матчах, в которых команда пропустила 4 мяча.

"Чемпионат.сом"
Теги: Ребров Спартак
Сегодня, 18:06
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(0)
#14  saint BASIL  Внешнее кольцо (Сегодня, 20:16)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Lols,
вафел ты знаеш что делать


--------------------
бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
#13  sheluch  Кёниград (Сегодня, 20:12)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Насрать на говно клуп

Поэтому ты, ушлепок, лично зашел выразить свое почтение великому клубу?
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#12  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 19:52)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Насрать на говно клуп

Мальчик,ты только жить начинаешь.Зачем тебе портить свою карму?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#11  Волжанин   (Сегодня, 19:50)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
18-летний Поплевченков принял участие в 12 матчах (11 – в основном составе) за "Спартак"

scream Когда успел?
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#10  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 19:49)
  • -4
  •  (4)

фига 34 реброву древний уже а где писюнов писюков как то 12 матчей 12 галов неспортивно штоле
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#9  Lols  Лондон (Сегодня, 19:47)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Насрать на говно клуп
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#8  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 19:37)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Freddy
а Сухорян то тут причем?

привык сидеть под столом у Гинера


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Спасибо Ереме за массовый разрыв презервот жоп!!!
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#7  4 звездочки   (Сегодня, 19:26)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Чучело, ты свою фамилию здесь напиши

Они там все придворные... Дворняги, в смысле... И в названии зинит-С.П.Б, как доказал кокорЯн, С.П.Б - это Секта Парашных Бакланов smile


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Пятачек с ружьем разворошил осиное гнездо ослиное дупло
Регистрация: 17.01.2019 [жалоба]
#6  Freddy   (Сегодня, 19:08)
  • +1
  •  (7)

Цитата: Волжанин
С попадьёй поедет?

а Сухорян то тут причем?
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#5  Владимир Панфилов   (Сегодня, 19:00)
  • 0
  •  (2)

Хороший вратарь будет,и данные просто класс!
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
#4  Волжанин   (Сегодня, 18:35)
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА

Голкипер Артём Поплевченков поедет на второй сбор

С попадьёй поедет? smile
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 18:31)
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Поплевченков, как с такой "дворянской" фамилией, можно было попасть в поросячий клуб?

Цитата: 4 звездочки
Осталось Жиго с Бокетти вылечить - и нормуль,

Да, и спартаку уже можно будет серьёзно задумываться о зоне УЕФА.

Чучело, ты свою фамилию здесь напиши, потом про чужие будешь писать, уродина.
Какая же ты мразь по жизни.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 18:17)
  • -12
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Поплевченков, как с такой "дворянской" фамилией, можно было попасть в поросячий клуб?

Цитата: 4 звездочки
Осталось Жиго с Бокетти вылечить - и нормуль,

Да, и спартаку уже можно будет серьёзно задумываться о зоне УЕФА.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  4 звездочки   (Сегодня, 18:09)
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Максименко есть, Селихов наконец восстановился... Осталось Жиго с Бокетти вылечить - и нормуль, а то весь первый круг играли дублем в обороне, хорошо, что у нас пацаны талантливые, другая бы команда на вылет уже шла


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Пятачек с ружьем разворошил осиное гнездо ослиное дупло
Регистрация: 17.01.2019 [жалоба]
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