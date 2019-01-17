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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Голкипер Поплевченков поедет на второй сбор "Спартака" вместо Реброва
Голкипер Артём Поплевченков поедет на второй сбор "Спартака" вместо травмированного вратаря Артёма Реброва.
В этом сезоне молодёжного первенства России 18-летний Поплевченков принял участие в 12 матчах (11 – в основном составе) за "Спартак", в которых пропустил 12 мячей.
Ранее стало известно, что Ребров в связи с травмой плеча покинул первый сбор "Спартака". В прошлом у 34-летнего голкипера уже возникали проблемы с плечом. В декабре старая травма обострилась, из-за чего он на время выпал из обоймы "Спартака". В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Артём принял участие в 3 матчах, в которых команда пропустила 4 мяча.
"Чемпионат.сом"
В этом сезоне молодёжного первенства России 18-летний Поплевченков принял участие в 12 матчах (11 – в основном составе) за "Спартак", в которых пропустил 12 мячей.
Ранее стало известно, что Ребров в связи с травмой плеча покинул первый сбор "Спартака". В прошлом у 34-летнего голкипера уже возникали проблемы с плечом. В декабре старая травма обострилась, из-за чего он на время выпал из обоймы "Спартака". В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Артём принял участие в 3 матчах, в которых команда пропустила 4 мяча.
"Чемпионат.сом"
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