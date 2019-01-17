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"Урал" забил 11 голов кипрскому клубу

"Урал" одержал победу над клубом второго дивизиона чемпионата Кипра "Акритос".

Товарищеский матч

"Урал" (Екатеринбург) — "Акритос" (Хлорака, Кипр) — 11:0

Голы: Фидлер, Араторе, Димитров, Бикфалви, Панюков — 4, Шанбиев, Ходжаниязов, Катрич.

"Урал" (1 тайм): Годзюр, Меркулов, Ароян, Страндберг, Кулаков, Фидлер, Поляков, Араторе, Бикфалви, Димитров и Эль Кабир.

"Урал" (2 тайм): Баклов, Данцев, Герасимов, Балажиц, Шанбиев, Бавин, Брызгалов, Ходжаниязов, Егорычев, Панюков, Катрич.
Теги: Урал
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#2  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 20:27)
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Цитата: robinzen
более великий, чем великий спартак со своими жалкими 5:2

проста нигер еще невернулся вот выгонят его будет несмешно
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:06)
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Болеет за:
«Зенит»
Уф, великий урал даже более великий, чем великий спартак со своими жалкими 5:2 smile


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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