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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Урал" забил 11 голов кипрскому клубу
"Урал" одержал победу над клубом второго дивизиона чемпионата Кипра "Акритос".
Товарищеский матч
"Урал" (Екатеринбург) — "Акритос" (Хлорака, Кипр) — 11:0
Голы: Фидлер, Араторе, Димитров, Бикфалви, Панюков — 4, Шанбиев, Ходжаниязов, Катрич.
"Урал" (1 тайм): Годзюр, Меркулов, Ароян, Страндберг, Кулаков, Фидлер, Поляков, Араторе, Бикфалви, Димитров и Эль Кабир.
"Урал" (2 тайм): Баклов, Данцев, Герасимов, Балажиц, Шанбиев, Бавин, Брызгалов, Ходжаниязов, Егорычев, Панюков, Катрич.
Товарищеский матч
"Урал" (Екатеринбург) — "Акритос" (Хлорака, Кипр) — 11:0
Голы: Фидлер, Араторе, Димитров, Бикфалви, Панюков — 4, Шанбиев, Ходжаниязов, Катрич.
"Урал" (1 тайм): Годзюр, Меркулов, Ароян, Страндберг, Кулаков, Фидлер, Поляков, Араторе, Бикфалви, Димитров и Эль Кабир.
"Урал" (2 тайм): Баклов, Данцев, Герасимов, Балажиц, Шанбиев, Бавин, Брызгалов, Ходжаниязов, Егорычев, Панюков, Катрич.
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