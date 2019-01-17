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Геннадий Орлов: "Зенит" будет дожидаться Кокорина

Известный телекомментатор критически отнесся к возможному приходу в "Зенит" полузащитника Романа Еременко.

– Еще одна позиция, которую хочет укрепить Семак – опорная зона. Нужен ли "Зениту" Игорь Коновалов из "Рубина"?

– Способный парень. Но в "Зените" хотят получить топового опорника. Понимаете? На перспективу футболисты есть, но нужен состоявшийся мастер, который даст результат здесь и сейчас. И Семаку нужны четыре таких футболиста на разные позиции. Необходимо еще и нападающего приобрести. Ведь ясно, что Кокорина весной мы не увидим на футбольном поле.

– Даже если его выпустят 8 февраля?

– Дай бог, чтобы выпустили. Но ему все равно нужно еще восстановиться, набрать форму. "Зенит" намерен его дожидаться и отнесется к нему по-человечески. Но...

– Вы говорили, что Семак также заинтересован в атакующем полузащитнике. Стоит ли тогда присмотреться к Роману Еременко, который недавно стал свободным агентом?

– Нет, не думаю. Не стоит. Он уже все сказал в футболе и сильно себя скомпрометировал той историей... Явно непопулярной. Брать такого игрока – большой риск. Зачем? Не надо.

– Кокорин ведь тоже в некрасивую историю попал...

– Но Кокорин все-таки свой. Играл за "Зенит". Клуб его вылечил после тяжелейшей травмы. Это другая аура. Кокорин, если наберет форму, пригодится еще и сборной России. Я даже не хочу его сравнивать с Еременко. Это два разных человека.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Орлов Зенит Кокорин
Вчера, 21:27
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(2)
#3  4 звездочки   (Вчера, 22:32)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Makc33
У вас своего ничего нет ,вообще ничего

Ну почему же, есть! Насморк и сосули у них свои smile И еще переходящий фаер болельщика зазинит


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Пятачек с ружьем разворошил осиное гнездо ослиное дупло
Регистрация: 17.01.2019 [жалоба]
#2  Makc33   (Вчера, 22:22)
  • +1
  •  (7)

Кокорин свой? У вас своего ничего нет ,вообще ничего
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  4 звездочки   (Вчера, 21:41)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Главбаклан joy Как известно, бакланами зовут осужденных за хулиганку. Будет в Уделаной теперь проводить курсы профессиональной очистки параши, напишет подшконочные мемуары...
Вообще четко их мер про бакланов потроллил))) Получилось - в точкуишет подшконочные мемуары... Не жизнь, а сплошная голубая луна наступит


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Пятачек с ружьем разворошил осиное гнездо ослиное дупло
Регистрация: 17.01.2019 [жалоба]
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