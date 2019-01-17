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Данил Глебов: мне все равно, вернет "Анжи" долг, не вернет – просить не буду. Я свое еще заработаю

Полузащитник "Ростова" Данил Глебов рассказал о своем уходе из "Анжи".

– Расстался с "Анжи" по-тихому. У нас состоялся довольно откровенный разговор со спортивным директором. Каждый высказал свою точку зрения, без обид и в довольно спокойном тоне.

- Но ведь вам, как и остальным, так и не заплатили долги за первую часть сезона. Не обидно?

– Знаете, мне все равно, вернет "Анжи" долг, не вернет. Ничего страшного, просить не буду. В моем возрасте самое важное – играть. А достаток потом сам придет.

– Вы действительно не будете ничего требовать с "Анжи"?

– Нет, не буду. Если клуб сам возместит задолженность, конечно, не откажусь… Но просить о чем-то… А смысл? Я благодарен "Анжи" за опыт выступления в премьер-лиге. Я же провел в Махачкале три года. Прошел молодежку, вторую лигу.

После всего этого требовать деньги с клуба, который столкнулся с такими серьезными проблемами, не считаю правильным. Я свое еще заработаю.

– "Анжи" покинул целый ряд ведущих игроков. Скорее всего, сезон команда будет завершать молодежным составом. Главный тренер махачкалинцев Магомед Адиев не просил вас остаться?

– Он тоже все прекрасно понимает. Мы нормально расстались. На Новый год я послал ему СМС, поздравил, поблагодарил за оказанное доверие. В ответ он написал мне хорошие слова, сказал, что будет следить за моим развитием, и пожелал удачи.

Я покинул "Анжи" не из-за долгов. Не хотел упускать возможность перейти на более высокий уровень. "Ростов" претендует в чемпионате на самые высокие места. Это приятнее и полезнее для профессионального роста, чем бороться за выживание в премьер-лиге.

"Советский спорт"
Теги: Анжи
Вчера, 21:51
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#2  Седой  Россия (Сегодня, 00:26)
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Болеет за:
ЦСКА
Молодец! Хорошо сказал. Но Ростов, постепенно отказывается в середину таблицы, хотя команда хорошая


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Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#1  SpaRk  Люберцы (Вчера, 22:47)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец парень! Приятно читать подобные интервью, если, конечно, это не для красного словца сказано
Регистрация: 2.11.2008 [жалоба]
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