Данил Глебов: мне все равно, вернет "Анжи" долг, не вернет – просить не буду. Я свое еще заработаю

Полузащитник "Ростова" Данил Глебов рассказал о своем уходе из "Анжи".– Расстался с "Анжи" по-тихому. У нас состоялся довольно откровенный разговор со спортивным директором. Каждый высказал свою точку зрения, без обид и в довольно спокойном тоне.– Знаете, мне все равно, вернет "Анжи" долг, не вернет. Ничего страшного, просить не буду. В моем возрасте самое важное – играть. А достаток потом сам придет.– Нет, не буду. Если клуб сам возместит задолженность, конечно, не откажусь… Но просить о чем-то… А смысл? Я благодарен "Анжи" за опыт выступления в премьер-лиге. Я же провел в Махачкале три года. Прошел молодежку, вторую лигу.После всего этого требовать деньги с клуба, который столкнулся с такими серьезными проблемами, не считаю правильным. Я свое еще заработаю.– Он тоже все прекрасно понимает. Мы нормально расстались. На Новый год я послал ему СМС, поздравил, поблагодарил за оказанное доверие. В ответ он написал мне хорошие слова, сказал, что будет следить за моим развитием, и пожелал удачи.Я покинул "Анжи" не из-за долгов. Не хотел упускать возможность перейти на более высокий уровень. "Ростов" претендует в чемпионате на самые высокие места. Это приятнее и полезнее для профессионального роста, чем бороться за выживание в премьер-лиге.