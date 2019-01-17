Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Общество "Динамо" не ведет переговоры о продаже акций клуба банку ВТБ

Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) "Динамо" и ВТБ на данный момент не ведут переговоров по вопросу приобретения банком контрольного пакета акций "Динамо". Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе ВФСО "Динамо".

Ранее появилась информация о том, что банк в ближайшее время станет основным владельцем клуба и намерен вложить в развитие команды 3 млрд рублей. Также сообщается, что в ближайшее время будет избран новый президент клуба, а главным кандидатом является один из топ-менеджеров банка Виктор Лукьянов.

"В настоящий момент переговоров по этому вопросу стороны не ведут. Этот вопрос требует отдельного изучения и учета всех факторов и рисков", - говорится в сообщении пресс-службы.

ВТБ владел контрольным пакетом акций "Динамо" с апреля 2009 года. В конце декабря 2016 года было объявлено о продаже контрольного пакета ВФСО за символический один рубль, при этом банк остался спонсором динамовских команд, включая футбольную. Согласно контракту, рассчитанному до 31 декабря нынешнего года, ВТБ в год выделяет ФК "Динамо" порядка 1,8 млрд рублей.
Теги: Динамо
Вчера, 22:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  Volodia379   (Вчера, 22:50)
  • -1
  •  (1)

Не договорились! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.