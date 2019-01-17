СМИ: Ивелин Попов перейдет в "Динамо"

Бывший полузащитник "Спартака" Ивелин Попов с высокой долей вероятности продолжит карьеру в московском "Динамо".Бело-голубые готовы предложить 31-летнему болгарскому футболисту контракт с зарплатой € 850 тыс. в год. Кроме того, "Динамо" активно ищет правоногого центрального защитника и нападающего таранного типа."Спартак" в начале января объявил об уходе из клуба Ивелина, который выступал в стане красно-белых с 2015 года.