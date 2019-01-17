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СМИ: Ивелин Попов перейдет в "Динамо"

Бывший полузащитник "Спартака" Ивелин Попов с высокой долей вероятности продолжит карьеру в московском "Динамо".

Бело-голубые готовы предложить 31-летнему болгарскому футболисту контракт с зарплатой € 850 тыс. в год. Кроме того, "Динамо" активно ищет правоногого центрального защитника и нападающего таранного типа.

"Спартак" в начале января объявил об уходе из клуба Ивелина, который выступал в стане красно-белых с 2015 года.

"Чемпионат.сом"
Теги: Попов Спартак Динамо Трансферы
Вчера, 22:32
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(3)
#6  pikaldi  voronezh (Вчера, 23:14)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А с Фенербахче контракт уже закончился ?
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
#5  Beer-man  Калининградская область (Вчера, 22:52)
  • +2
  •  (4)

Нападающий таранного типа?
В Питере Заболотный недорого.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#4  P. Holmberg  Eskilstuna (Вчера, 22:51)
  • 0
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online

Легенда))) Ну хоть в Динамо взяли. Ато ведь как пел о "роскошных предложениях", прям не знал что и выбрать из предлагаемой роскоши.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#3  Volodia379   (Вчера, 22:51)
  • +1
  •  (3)

Думаю усилит Динамо дай то бог!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#2  SpaRk  Люберцы (Вчера, 22:48)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Уж лишним явно не станет. Да и переезжать не надо
Регистрация: 2.11.2008 [жалоба]
#1  4 звездочки   (Вчера, 22:34)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Слава богу, сплавили НА КОНЕЦ smile


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Пятачек с ружьем разворошил осиное гнездо ослиное дупло
Регистрация: 17.01.2019 [жалоба]
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