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Илья Казаков: был в растерянности, когда приехал в сборную Черчесова. Некоторых не узнавал в лицо

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков высказал мнение о том, что нынешняя национальная команда под руководством Станислава Черчесова ментально отличается от той, которую тренировал Гус Хиддинк.

"Они не выиграли ничего. Та сборная была из ЦСКА-2005 и "Зенита"-2008. Это чемпионство, Кубок УЕФА, Суперкубок Европы. Это были люди, которые на тот момент выиграли что-то по-большому. "Зенит" обыгрывал "Баварию" и "Манчестер Юнайтед", Погребняк был лучшим бомбардиром Кубка УЕФА и приезжал в сборную в качестве большой величины.

Я когда приехал в сборную на один из первых сборов при Черчесове в сентября, был в растерянности от того, что ходят люди и мне кажется, что это не Черчесов, а Красножан, что это не первая, а вторая сборная. Я хоть из футбола не выпадал, но некоторых людей не узнавал в лицо. Думал: кто это? Плюс персонал очень сильно обновился.

Черчесов вместе с игроками прошел большой путь в узнаваемости", - цитирует Казакова Sport24.ru
Теги: Казаков Черчесов Сборная России
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